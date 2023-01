Precisely renforce son offre d'intelligence géospatiale avec l'acquisition de Transerve





Precisely, le leader international de l'intégrité des données, annonce l'acquisition de la société Transerve, fournisseur de données de géolocalisation et d'intelligence géospatiale spécialisé dans la manipulation, le traitement et l'analyse des données spatiales.

Transerve, dont le siège social se trouve à Panaji dans la région de Goa (Inde), commercialise une solution d'intelligence géospatiale native en cloud et une bibliothèque de données intégrant des ensembles organisés de données. Grâce à cette solution agile d'analyse spatiale accessible en tant que service (SaaS), les grands comptes et les moyennes entreprises bénéficient d'un retour sur investissement accéléré. Transerve propose une combinaison à la fois simple et puissante d'outils d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML) et de géotraitement qui contribuent à démocratiser les données géospatiales en mettant des capacités d'analyse de la localisation et d'enrichissement des données à la disposition des employés chargés de traiter des données ? et ce, sans qu'il leur soit nécessaire de maîtriser l'utilisation d'un système d'information géographique (SIG).

Que ce soit dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des télécommunications, des administrations, de la grande distribution ou de l'immobilier, les clients de Precisely bénéficieront d'une image de leurs données plus complète et plus contextuelle pour prendre des décisions éclairées à propos, par exemple, du potentiel d'un marché, de l'évaluation d'un risque, de la sélection et de l'optimisation d'un site. Transerve permet aux utilisateurs d'enrichir leurs données au moyen d'ensembles organisés de données géospatiales de haute qualité, ainsi que de créer et de partager facilement des cartes accessibles sur le Web.

«?Pendant longtemps, la possibilité de déduire des informations de géolocalisation pertinentes pour créer des visualisations a été l'apanage des experts en systèmes d'information géographique, confie Clarence Hempfield, SVP de la gestion des produits d'intelligence géospatiale de Precisely. Aujourd'hui, les entreprises présentes dans un large éventail de secteurs industriels font appel à la puissance des solutions d'intelligence géospatiale pour améliorer des processus clés et faciliter la prise de décisions tout en espérant que les utilisateurs sans compétences ni connaissances spécialisées puissent rapidement générer des informations de localisation pertinentes. Avec l'acquisition de Transerve, Precisely met les capacités d'analyse et les données géospatiales au service des entreprises de manière accessible et consommable en leur permettant d'extraire de nouvelles informations grâce à des données de géolocalisation, à d'autres ensembles de données et aux fonctionnalités incluses dans le portefeuille de solutions d'intégrité des données de Precisely.?»

«?Nous avons pour vocation de faciliter l'accès des entreprises aux données géospatiales, ainsi que d'en maximiser la compréhension et l'exploitation, ajoute Ashwanii Rawat, CEO et cofondateur de Transerve. Nous sommes ravis de rejoindre Precisely, une entreprise qui partage notre passion pour l'intelligence géospatiale, et de mettre la puissance des données de géolocalisation à la portée des personnes chargées de traiter des données au quotidien afin d'aider efficacement les entreprises que nous servons et d'accroître notre impact sur le marché.?»

Cette acquisition fait suite au lancement de Precisely Data Integrity, notre suite intégrée et interopérable conçue pour fournir aux entreprises des données contextuelles précises et cohérentes.

Pour de plus amples informations sur la suite Data Integrity, notamment ses modules Spatial Analytics et Data Enrichment, visitez le site precisely.com/fr/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite

À propos de Transerve

Fondée en 2009 et basée à Panaji (Inde), la société Transerve est spécialisée dans l'intelligence géospatiale, une technologie qu'elle déploie pour accélérer la transformation numérique et la prise de décisions efficaces. Cette technologie facilite le déploiement d'applications personnalisées de suivi et de cartographie d'actifs, de suivi des projets et de collecte de données spatiales contenant des photos et des vidéos géolocalisées, et partage des cartes avec des parties prenantes clés ou le grand public. Pour de plus amples informations, consultez le site www.transerve.com.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'exploitation de la localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 08:05 et diffusé par :