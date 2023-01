INVITATION AUX MÉDIAS - RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA COALITION NOURRIR L'HUMANITÉ DURABLEMENT LE 2 FÉVRIER 2023





LONGUEUIL, QC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Coalition Nourrir l'humanité durablement a le plaisir de vous convier à son Rendez-vous annuel le 2 février prochain, de 15 h à 18 h, à la salle Les Grandes Portées A du Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke.

Plusieurs échanges auront lieu avec des intervenants de calibre, dont un panel sur l'État de l'insécurité alimentaire ici et dans le monde et un second sur le rôle que peut jouer la Coalition et ses membres dans ce contexte.

La Coalition poursuivra ses réflexions à la lumière des conclusions de la COP27 de Charm el Cheikh sur les changements climatiques et de la COP15 de Montréal sur la biodiversité. Elle se penchera tant sur les activités qu'elle a réalisées en 2022 que sur celles à venir en 2023, particulièrement en lien avec la présentation du projet d'une convention sur l'agriculture durable, et sur l'internationalisation de la Coalition.

HORAIRE

15 h Mot de bienvenue du président, Marcel Groleau 15 h 05 Ouverture et tenue de l'assemblée générale annuelle 15 h 35 Message de Marcel Groleau , président et de Gérald Larose , vice-président

Retour sur la COP27 de Charm el Cheikh, les rencontres du Mont-Blanc et la COP15 de Montréal

PÉRIODE D'ÉCHANGES

15 h 50 Premier bloc : État de l'insécurité alimentaire dans le monde et ici

Patrick Cortbaoui , directeur général de l'Institut Margaret A. Gilliam pour la sécurité alimentaire mondiale - Université de McGill

, directeur général de l'Institut Margaret A. pour la sécurité alimentaire mondiale - Université de McGill Gaël Chantrel , directeur des opérations - Les Banques alimentaires du Québec

16 h 30 Deuxième bloc : La parole aux membres et invités

Comment peut-on améliorer la sécurité alimentaire ici et dans le monde?

Quel rôle peuvent jouer la Coalition et ses membres dans ce contexte?

Carole-Anne Lapierre , agronome - analyste Agriculture et systèmes alimentaires - Équiterre

, agronome - analyste Agriculture et systèmes alimentaires - Équiterre Jean-François Archambault , fondateur de la Tablée des Chefs

17 h 10 Troisième bloc : Conclusion

Marcel Groleau , président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement

, président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement Geneviève Parent , titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires

Comment le projet de la Coalition peut-il progresser dans le contexte actuel?

Quel est notre plan d'action pour 2023?

17 h 45 Nomination au conseil d'administration 18 h Levée de l'assemblée 18 h Cocktail - Échanges entre les membres et invités présents

Pour l'horaire détaillé, cliquez ici.

La Coalition Nourrir l'humanité durablement

Créée en 2007, la Coalition Nourrir l'humanité durablement défend l'idée que l'alimentation et les biens agricoles et alimentaires ne peuvent être gérés comme tous les biens industriels, et que les États doivent avoir la capacité de déterminer leur niveau d'autonomie alimentaire sans risque de représailles. À travers ses démarches, la Coalition privilégie la représentation, la veille stratégique et documentaire de même que la communication médiatique pour réaliser cette mission et ses futures cibles stratégiques. Au cours des dernières années, elle s'est donnée comme mandat principal de faire avancer cette idée, notamment par la promotion du projet de convention internationale sur la diversité agricole et alimentaire, développé par la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires de l'Université Laval.

