RAVEN INDIGENOUS CAPITAL PARTNERS ANNONCE LA CLÔTURE DE SON FONDS DE CAPITAL DE RISQUE POUR SOUTENIR LES ENTREPRENEURS AUTOCHTONES À 100 MILLIONS DE DOLLARS

TERRITOIRE DES SALISH DU LITTORAL et VANCOUVER, BC, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Raven Indigenous Capital Partners a annoncé aujourd'hui la clôture définitive d'un fonds de capital-risque autochtone de 100 millions de dollars. Ce fonds historique fournit des capitaux patients et une communauté de soutien aux entreprises autochtones en démarrage et en croissance. Soutenu par certaines des fondations et institutions financières les plus importantes du Canada, le Fonds II s'appuiera sur le succès du Fonds I pour investir exclusivement dans des entreprises autochtones qui démontrent une viabilité commerciale, un potentiel d'expansion et un potentiel d'impact communautaire mesurable.

« Pour Fondaction, cet appui traduit notre volonté de contribuer à une transformation positive de la société afin qu'elle soit plus inclusive, équitable, verte et performante. Raven constitue un partenaire de choix pour favoriser l'accessibilité de l'entrepreneuriat autochtone aux solutions de financement dans des secteurs porteurs d'avenir et donner lieu par les initiatives soutenues à des changements sociétaux tangibles et mesurables. »

- Marc-André Binette, chef adjoint de l'investissement à Fondaction.

Le deuxième fonds de Raven comble deux lacunes importantes dans l'écosystème financier autochtone. Il fournit des capitaux patients et du capital de croissance - qui sont essentiels au développement et à l'expansion des entreprises autochtones. Raven est un intermédiaire financier autochtone dont les partenariats sont ancrés dans les pratiques culturelles traditionnelles et fondés sur la construction de relations solides et durables. Bien que le Fonds II soit ouvert à tous les secteurs, les investissements seront ciblés dans cinq domaines thématiques, soit les technologies de l'information/le logiciel en tant que service (SaaS), le climat/l'énergie propre, la souveraineté alimentaire/l'agriculture régénératrice, la santé et les produits de consommation de prochaine génération.

« Raven est ravi d'avoir établi un partenariat avec certaines des principales fondations et caisses de retraite du Québec. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer une nouvelle génération d'entrepreneurs autochtones dans la belle province. »

- Stephen Nairne, directeur des investissements, Raven Indigenous Capital Partners

La clôture du Fonds II est un point d'inflexion critique, à la fois pour les Peuples Autochtones et l'investissement d'impact, qui souligne la richesse et la croissance de l'économie autochtone. Les entrepreneurs autochtones prennent leur place au premier plan de l'économie canadienne, à juste titre.

« Contribuer à une économie axée sur la réconciliation est une priorité stratégique pour la fondation, tant par notre financement philanthropique que par nos investissements. Raven est un partenaire important et de longue date dans le cadre de ce travail. Ce nouveau fonds offre une approche durable axée sur les valeurs pour la résilience des communautés et l'autonomisation économique des Autochtones. Ce deuxième investissement d'impact confirme le leadership de Raven et sa capacité à catalyser la croissance économique autochtone. »

- Edmund Piro, directeur des investissements, Fondation McConnell

Avec la clôture du Fonds II, Raven consolide son engagement envers le développement de l'économie autochtone au Canada et reconnait le besoin de mieux servir les entrepreneurs autochtones au Québec. Au printemps 2023, Raven ouvrira un bureau permanent à Montréal.

« Nous sommes heureux de contribuer, aux côtés d'autres fondations et partenaires, à ce nouveau fonds de Raven Indigenous Capital Partners créé pour que des entrepreneurs autochtones puissent participer pleinement à l'économie et, ce faisant, au bien-être de leurs collectivités. Nous aimerions, de plus, saluer la décision de l'organisation d'ouvrir un bureau au Québec. Notre investissement reflète notre volonté de participer activement à la réconciliation pour faire en sorte que le Québec soit une société plus juste et inclusive. »

- Patrice Boucher, vice-président (par intérim), Placements, Fondation Lucie et André Chagnon

À propos de Raven Indigenous Capital Partners

Fondé en 2018, Raven Indigenous Capital Partners est un intermédiaire financier social dirigé et détenu par des Autochtones, dont le siège social est situé à Vancouver. Raven travaille en partenariat avec des entreprises autochtones et des organismes à vocation sociale pour accélérer leur réussite en leur donnant accès à des capitaux et à une aide technique adaptée dans un cadre culturel autochtone. Raven vise à avoir un impact positif positive et durable sur les économies autochtones et canadiennes.

Avis juridiques : Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, ni d'une offre ou d'une sollicitation pour l'achat ou la vente d'un instrument financier. Investir sur le marché non réglementé comporte un risque important. Vous devez être au courant de ces risques et, au besoin, consulter les professionnels financiers appropriés pour appuyer vos processus décisionnels.

