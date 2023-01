Yard Force lance en Europe son tracteur-tondeuse à batterie lithium-ion





Yard Force, un important fabricant d'équipements électriques d'extérieur, a mis sur le marché un nouveau tracteur-tondeuse à batterie, le ProRider E559. La tondeuse est conçue pour offrir aux utilisateurs une solution puissante, efficace et écologique pour leurs besoins d'entretien des pelouses.

« Les propriétaires de jardins ont besoin de machines qui soient durables et faciles à utiliser. Pour assurer que les machines ne polluent pas l'environnement, de plus en plus de clients optent pour des tracteurs-tondeuses alimentés par batterie », a déclaré Roland Menken, directeur général de MEROTEC GmbH. La nouvelle tondeuse autoportée de Yard Force offre à ces clients des phares avant à LED, un système de contrôle en descente, un régulateur de vitesse et d'autres fonctionnalités avancées pour que les utilisateurs bénéficient d'un confort d'utilisation pendant les séances de tonte. »

Le tracteur-tondeuse à batterie lithium-ion et à largeur de coupe de 96 cm de Yard Force, le modèle ProRider E559, est équipé d'une transmission de haute qualité et d'un cadre anti-basculement, fournissant à ses utilisateurs la puissance, les performances et la durabilité dont ils ont besoin pour entretenir de vastes pelouses. La batterie lithium-ion de 56V et 50Ah offre une autonomie suffisante pour les longues séances de tonte.

Si l'utilisateur découvre que certaines zones n'ont pas été tondues pendant la tonte en marche avant, le mode RMO (Mode tonte en marché arrière) permet à l'utilisateur de terminer rapidement et aisément la tonte sans avoir à faire demi-tour.

Le modèle Yard Force ProRider E559 est renforcé pour une solidité et une durabilité accrues. Un écran à LED donne aux utilisateurs une vue d'ensemble de l'état de la batterie et de fonctionnement de la machine. Un port de recharge USB intégré permet aux utilisateurs de recharger leurs téléphones portables ou autres appareils électroniques tout en tondant leur pelouse, il est ainsi plus facile pour eux de rester connectés.

Le confort de l'opérateur a également été un élément essentiel dans la conception du Yard Force ProRider E559, avec l'inclusion d'un siège à dossier haut réglable. Le siège réglable permet à l'utilisateur de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière pour bénéficier d'une position confortable, quelle que soit sa taille.

Le Yard Force ProRider E559 est équipé de pneus à gazon spéciaux de 16 pouces afin de réduire les dommages des pneus sur la pelouse, tout en offrant de bonnes performances de passage.

Dans l'ensemble, le nouveau Yard Force ProRider E559 à batterie lithium offre à ses utilisateurs une solution puissante, efficace et écologique pour leurs besoins d'entretien des pelouses. Sa batterie puissante et son moteur sans balai procurent aux utilisateurs une performance constante et fiable, tandis que son large plateau de coupe et sa lame déchiqueteuse contribuent à l'obtention d'une pelouse saine et bien entretenue.

