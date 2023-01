Les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie se tournent versla technologie pour produire plus avec moins de ressources dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et d'incertitude économique





Le rapport 2022 sur l'état du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale rédigé par Lightspeed révèle que les entreprises concernées mettent en oeuvre l'automatisation pour gagner du temps et optimiser leurs opérationstout en gérant les défis et en s'adaptant aux tendances du secteur.

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a publié aujourd'hui son rapport 2022 sur l'état du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale. Lightspeed a interrogé 1 100 propriétaires, gestionnaires et exploitants de restaurants et d'établissements hôteliers, ainsi que 7 000 consommateurs des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas, afin de mesurer les défis et les tendances dans ces différentes régions, de recueillir des informations sur l'expérience et les attentes des clients, et de déterminer comment les leaders du secteur dans le monde entier gèrent ces tendances et défis contemporains.

Alors que les restaurateurs du monde entier sont aux prises avec des taux d'inflation élevés, des pénuries de main-d'oeuvre et une incertitude économique générale, la technologie semble être la solution commune pour lutter contre ces conditions macroéconomiques. La capacité des exploitants du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à produire plus avec moins de ressources est essentielle. Les résultats de l'enquête indiquent que la majorité des répondants du secteur interrogés attribuent l'adoption d'un logiciel de point de vente ou de gestion de restaurant pour l'optimisation des périodes de travail, y compris grâce à des systèmes de commandes en ligne nouveaux ou étendus ou encore à l'utilisation de nouvelles technologies pour automatiser des tâches.

«L'adoption du numérique a été une véritable bouée de sauvetage pour les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, et il est clair que les nouvelles technologies permettent de gagner grandement en efficacité », a déclaré Peter Dougherty, directeur général du secteur de la restauration et de l'hôtellerie chez Lightspeed. « Notre objectif est d'établir un partenariat avec nos clients en présentant des données fiables à tous les niveaux, qu'il s'agisse du secteur, de la région, de la perspective du client, jusqu'aux articles qui connaissent le plus de succès au menu. Notre produit phare consacré au secteur de la restauration et de l'hôtellerie, Lightspeed Restaurant , est une solution omnicanal conviviale qui utilise des données pour fournir des renseignements exploitables aux restaurateurs et les aider à prendre des décisions plus éclairées concernant leur établissement. »

Défis majeurs

L'augmentation du coût des denrées alimentaires et de l'approvisionnement figure parmi les principaux obstacles auxquels les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie sont confrontées, 37% des propriétaires de restaurant interrogés ayant indiqué qu'il s'agissait de leur défi majeur. Bien qu'il puisse être décourageant d'augmenter les prix des menus (de peur de perdre des clients), plus des deux tiers (61%) des restaurateurs ont indiqué qu'il s'agissait de leur réponse pour lutter contre l'inflation.

Des restaurants comme Kotsu Ramen & Gyoza , en Californie, ont hésité à augmenter leurs prix, mais ont finalement jugé ce changement nécessaire. Selon Grant Macdonald, chef du concept, la décision d'augmenter les prix s'est avérée bénéfique à bien des égards.

« On se dit souvent que les clients sont extrêmement sensibles aux prix, et la perspective d'une augmentation tarifaire nous rendait très nerveux », a déclaré M. Macdonald. « D'une certaine manière, l'inflation nous a donné l'occasion de procéder enfin à certains ajustements tarifaires qui étaient nécessaires et de passer à une nouvelle gamme de prix qui s'imposait vraiment. » Si l'inflation semble être le problème dominant, suivi de près par le recrutement de nouveaux employés (23%) et la rétention du personnel (11%), la durabilité est devenue une considération émergente qui ne peut être ignorée. Près de la moitié (47%) des propriétaires d'établissement du secteur de la restauration et de l'hôtellerie interrogés par Lightspeed s'accordent à dire que la mise en oeuvre d'initiatives respectueuses de l'environnement attirera davantage de clients.

Tactiques du secteur pour relever les défis actuels

En 2022 (de septembre à octobre), Lightspeed a utilisé l'outil OnePoll pour interroger 1 100 restaurateurs et 7 000 consommateurs partout dans le monde. Les répondants du secteur interrogés ont mentionné les tactiques suivantes pour relever les défis actuels :

57% des répondants conviennent que l'adoption de nouvelles technologies au cours des deux dernières années a été essentielle à la survie de leur entreprise.

42% des exploitants ont amélioré leurs pratiques en matière de gestion des stocks et de calcul du coût des denrées afin de s'assurer qu'ils dépensent correctement et gaspillent moins.

Près du tiers des propriétaires d'entreprise (30%) limitent le nombre de jours d'activité ou leurs heures d'ouverture, en particulier pendant les mois les plus calmes, afin de compenser les coûts liés à l'inflation et de prévenir l'épuisement professionnel d'une équipe réduite.

Près d'un quart (21%) ont intégré les commandes en ligne à l'intérieur pour éviter les frais liés à des tiers.

60% des restaurateurs sont d'accord pour dire que les données d'inventaire (niveaux de stock, gaspillage) sont importantes pour eux, et 40% disent avoir déjà adopté des pratiques d'inventaire pour travailler plus efficacement et réduire le gaspillage alimentaire.

43% des restaurateurs exercent leurs activités avec moins de personnel.

Redoublant d'efforts en faveur de la durabilité, 39% proposent davantage d'options véganes, tandis que 37% adoptent une politique de gestion des déchets alimentaires.

Les tendances du secteur ont changé depuis l'année dernière

À la question de savoir quelle technologie a été la plus bénéfique pour les restaurateurs cette année, 12% des répondants du secteur interrogés ont répondu qu'ils avaient adopté un nouvel outil technologique leur permettant d'optimiser les périodes de travail des employés (un nouveau logiciel de point de vente ou de gestion), soit une augmentation de 7% par rapport à 2021 .

Dans l'ensemble, les ventes de boissons (avec et sans alcool) ont connu la plus forte augmentation par rapport à 2021, en raison du retour aux repas sur place. D'autres éléments comme les accompagnements, les desserts et les petits déjeuners ont également augmenté en 2022.

Grâce au retour des repas sur place, les restaurants semblent augmenter la taille de leurs menus après les avoir réduits au cours des deux dernières années.

L'inflation semble avoir un impact négatif sur les habitudes de consommation des consommateurs, les obligeant à repenser et à contrôler davantage leurs dépenses. Bien que les sorties au restaurant soient une habitude bien ancrée et qu'il existe toujours un désir de soutenir les restaurants locaux, la moitié des consommateurs interrogés ont déclaré qu'ils s'y rendraient moins souvent pour des raisons économiques. Il en va de même pour la livraison à domicile, qui est également moins utilisée par 48 % des personnes interrogées.

Retrouvez le rapport complet de Lightspeed (en anglais) sur l'état du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale ici.

