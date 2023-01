Situation dans les urgences - Un nouvel outil pour les Québécois





QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne, à la suite de la mise en place de la cellule de crise et de l'implantation de nouvelles mesures destinées à diminuer la pression sur les urgences, que la situation commence à montrer des signes d'amélioration. Le travail se poursuit pour consolider les acquis à plus long terme. Le ministre annonce également le lancement d'un nouvel outil d'information destiné à la population pour fournir un portrait plus précis de la situation dans les urgences des hôpitaux du Québec.

Retombées positives des mesures de la cellule de crise sur nos urgences

Depuis la mise sur pied de la cellule de crise, une tendance encourageante se dessine, notamment en raison de la mise en place de plusieurs mesures et du début d'année qui ont permis de faire bouger les choses favorablement. Plusieurs résultats concrets ont pu être constatés au cours des dernières semaines. Par exemple, on a relevé qu'entre le 4 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, le nombre de visites ambulatoires, soit le nombre de personnes qui arrivent par leurs propres moyens à l'urgence et non en ambulance, est passé de plus de 7 500 à 5 600 quotidiennement. L'attente moyenne avant de voir un médecin est pour sa part passée de 3 h 12 à 2 h 16.

La situation demeure toutefois précaire, mais les équipes sont mobilisées plus que jamais pour relever ce grand défi afin d'implanter les mesures annoncées au cours des derniers mois, tant dans les urgences directement, dans la coordination avec les étages que l'accès à la première ligne. La collaboration entre les partenaires, les membres de la cellule de crise et la population, notamment concernant les cliniques d'IPS et la prise de rendez-vous à la ligne pédiatrique du 811, ont porté leurs fruits. Ce sont les efforts soutenus de l'ensemble du personnel de chaque hôpital et du réseau, dont les équipes de soins à domicile, qui rendent possibles les résultats observés aujourd'hui.

Nouvel outil pour présenter des alternatives aux urgences pour les Québécois

Le ministre Dubé s'était engagé à rendre publiques des données additionnelles sur les urgences et il honore cet engagement. Alors que le gouvernement continue d'être transparent pour rendre le réseau plus humain et plus performant, un nouvel outil d'information est maintenant disponible afin de fournir un portrait plus précis des données relatives aux urgences du réseau. Cet outil présentera, à terme, les données de sept indicateurs, dont cinq sont déjà disponibles au Québec.ca/SituationUrgences.

L'un des objectifs de cet outil est d'informer les Québécois quant aux alternatives à l'urgence qui s'offrent à eux. Ces nouvelles données leur permettront de se faire une idée sur la situation dans les urgences de leur région et des alternatives qui s'offrent à eux, comme la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un appel au 811. Elles donneront une image plus précise de l'occupation réelle des différents services d'urgence puisque, actuellement, seules certaines données, comme les durées moyennes de séjour et le taux d'occupation sur civière, sont disponibles pour la population, ce qui ne prend pas en compte l'achalandage de la salle d'attente.

Pour chaque urgence, les patients pourront connaître le nombre de personnes à l'urgence, le nombre de personnes qui attendent de voir un médecin, la durée moyenne de séjour pour un patient en salle d'attente (ambulatoire) et la durée moyenne de séjour pour un patient qui attend sur une civière. Ils pourront également connaître le taux d'occupation des civières. Le délai d'attente moyen avant de voir un médecin s'ajoutera dans quelques semaines à titre d'indicateur complémentaire pour informer la population, ainsi que le délai d'attente au 811. Il est à noter que les données seront mises à jour chaque heure, à l'exception des durées moyennes de séjour, qui le seront sur une base quotidienne.

Précisons que cet outil d'information est en phase de rodage et que la précision des données s'améliorera au fil du temps.

Citation :

« Je suis fier du travail de tous nos intervenants et des résultats que nous observons depuis la création de la cellule de crise. Les succès rencontrés par cette équipe, en plus de la collaboration de la population, nous démontrent qu'on réalise, semaine après semaine, les objectifs de notre Plan santé. Ces succès nous encouragent dans l'exécution de notre vision. De nombreux efforts sont encore à faire pour améliorer la situation de manière durable, mais je demeure persuadé que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec l'ensemble du réseau pour réduire la pression sur nos services d'urgence tout en augmentant leur capacité d'accueil. Par ailleurs, notre nouvel outil d'information permettra de mieux cerner les alternatives disponibles et d'offrir à la population un portrait encore plus juste de l'état, en temps réel, de notre réseau de santé et de services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Plusieurs mesures ont été mises en place depuis la création de la cellule de crise. Parmi celles-ci, mentionnons les mesures pour réduire la pression sur les urgences sur civières, qui auront un impact sur les volumes, mais particulièrement sur les temps d'attente :

le développement de 1 730 places en hébergement à l'extérieur des hôpitaux et le démarrage de l'implantation progressive de l'approche d'hébergement à domicile, qui permet aux patients de rester à la maison plutôt qu'à l'hôpital avant d'obtenir une place en hébergement, lorsque leur état de santé ne requiert plus de soins hospitaliers;

les plans de surcapacité, déployés pour éviter les épisodes très critiques dans les urgences au moyen d'une répartition des patients des corridors vers les étages, de manière ordonnée, afin de réduire le taux d'occupation des urgences;

la création d'équipes pour améliorer la fluidité hospitalière dans tous les hôpitaux, qui ont comme mandat de :

s'assurer que les patients dont l'état de santé ne nécessite plus l'occupation d'un lit hospitalier puissent obtenir leur congé au moment opportun afin de retourner à la maison;



s'assurer que les patients qui doivent avoir une consultation avec un spécialiste, mais qui ne nécessitent pas une attente sur civière, puissent obtenir leur congé de l'urgence et être pris en charge rapidement suivant leur séjour à l'urgence;



permettre que les patients qui doivent être hospitalisés aient accès à un lit aux étages rapidement.

Soulignons également les mesures visant plus spécifiquement les urgences ambulatoires :

l'initiative « Un appel, un service » destinée aux parents de la clientèle pédiatrique de partout au Québec, disponible en appelant au 811;

le déploiement de cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) :

Hôpital Notre-Dame (Montréal);

(Montréal);

CLSC de Verdun (Montréal);

(Montréal);

Hôpital de Chicoutimi (Saguenay);

(Saguenay);

Laval (clinique-école IPS à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal);

(clinique-école IPS à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal);

CLSC Olivier-Guimond (Montréal);



Clinique Notre-Dame-des-Prairies ;

; 460 453 patients supplémentaires ont été pris en charge par un groupe de médecine familiale en date du 31 décembre 2022, alors que l'objectif fixé pour la fin de l'année était de 375 000.

Lien connexe :

Lors de problèmes de santé mineurs, plusieurs options sont offertes à la population. Pour les connaître et savoir quand consulter à l'urgence, il est possible de visiter le Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :