AV-Comparatives désigne le produit grand public antivirus de l'année 2022





Le laboratoire indépendant de tests de sécurité AV-Comparatives a systématiquement testé 17 produits de sécurité grand public en 2022 et a désigné le produit de l'année.

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2022/

« Le rapport de synthèse 2022 d'AV-Comparatives fournit aux utilisateurs un guide complet sur la protection, les performances et la facilité d'utilisation des produits grand public testés. »

? Andreas Clementi, fondateur et PDG, AV-Comparatives

INNSBRUCK, Autriche, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives , l'un des principaux fournisseurs de tests et de certifications antivirus indépendants, a annoncé les gagnants de ses prix 2022 pour les produits de sécurité grand public pour Windows. Au total, 17 produits de sécurité grand public ont été soumis à des enquêtes et des tests rigoureux de leur capacité à protéger contre les menaces Internet réelles, à identifier les programmes malveillants récents, à se défendre contre les attaques ciblées avancées et à fournir une protection sans ralentir les PC.

Tous les produits testés ont reçu le prix « Approved Security Product Award » du laboratoire d'essai. Ce prix est décerné à tous les produits qui ont démontré qu'ils pouvaient fournir une protection compétente contre une grande variété de menaces, sans affecter indûment les performances de l'ordinateur ni déclencher trop de fausses alertes. Ce prix est la certification d'un produit efficace et fiable.

Les produits testés étaient les suivants : Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, TotalAV, Total Defense, Trend Micro et VIPRE.

AV-Comparatives décerne à Bitdefender le prix du produit de l'année, tandis que les prix des produits les mieux notés vont à Avast, AVG et Kaspersky.

Produit de l'année

La prestigieuse récompense d'AV-Comparatives est décernée au programme ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous les types de test . Il s'agit d'une démonstration de qualité supérieure dans toutes les catégories. Le prix du produit de l'année 2022 est attribué à Bitdefender.

Produits les mieux notés

Les produits qui obtiennent des scores élevés dans tous les types de tests sont récompensés par des « Top-Rated Product Awards ». Ces récompenses montrent qu'un programme a atteint un niveau élevé dans tous les types de tests. Pour 2022, les prix des produits les mieux notés sont attribués à Avast, AVG et Kaspersky.

Récompenses or, argent et bronze pour les catégories individuelles

Pour chaque type de test individuel, des récompenses en or, argent et bronze sont attribuées aux produits qui ont obtenu les meilleurs résultats. Les récompenses pour les différents types de tests sont les suivantes :

Test de protection dans le monde réel : ce test vérifie la protection contre les menaces véhiculées par Internet

- Or : Avira

- Argent : Avast, AVG

- Bronze : Bitdefender

Test de protection contre les logiciels malveillants : ce test vérifie la capacité d'un programme à détecter les fichiers malveillants

- Or : Norton

- Argent : Avast, AVG

- Bronze : Bitdefender, McAfee

Test de performance : une vérification de la mesure dans laquelle un produit de sécurité ralentit le PC

- Or : K7

- Argent : Panda

- Bronze : ESET

Test de protection contre les menaces avancées : ce test facultatif porte sur la protection contre les attaques ciblées

- Or : ESET

- Argent : Bitdefender

- Bronze : G Data, Kaspersky, Microsoft

Test de faux positifs : ce test évalue si chaque programme est sujet à des faux positifs

- Or : ESET

- Argent : TotalAV

- Bronze : Kaspersky

Comme d'habitude, le rapport de synthèse comprend un examen de l'interface utilisateur de tous les produits testés. Il s'agit d'une description de l'utilisation de chaque programme dans des scénarios quotidiens. Les sujets abordés comprennent l'installation, les alertes de sécurité, les options d'analyse, la quarantaine, les journaux, le contrôle d'accès et (le cas échéant) le pare-feu.

« Une fois de plus, le niveau des produits de sécurité testés était très élevé, et les 17 produits ont reçu le prix du produit de sécurité approuvé. Le rapport montre les niveaux atteints dans tous les tests individuels, ainsi que les critiques de l'interface utilisateur, aidant ainsi les lecteurs à trouver le meilleur produit pour leurs besoins respectifs », a déclaré Andreas Clementi, PDG et fondateur d'AV-Comparatives.

Comme tous les rapports de test publics d'AV-Comparatives, le rapport de synthèse 2022 est disponible gratuitement : https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2023/01/avc_sum_2022.pdf .

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement réel pour des tests vraiment précis.?AV-Comparatives offre aux particuliers, aux organismes de presse et aux institutions scientifiques un accès libre aux résultats de ses tests. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.?

