Caregility annonce une expansion mondiale et présentera des solutions de télésanté d'entreprise lors de la conférence Arab Health 2023





Caregility, une société américaine pionnière en matière de la télésanté consacrée à l'offre des soins aux patients et aux cliniciens du monde entier, est ravie d'annoncer la mise en oeuvre réussie de la solution de télé-unité de soins intensifs Caregility Cloudtm à l'hôpital virtuel Seha. Seha est le premier hôpital de soins virtuels du Ministère saoudien de la Santé qui fournit plus de 30 services cliniques spécialisés à 130 hôpitaux à travers le Royaume, y compris des conseils critiques et d'urgence, des cliniques spécialisées, des comités multidisciplinaires, des services de soutien médical et des services de soins à domicile.

À ce jour, la mise en oeuvre de la télé-unité de soins intensifs de Caregility a facilité environ 5 000 sessions d'assistance clinique à distance depuis l'hôpital virtuel Seha à 17 hôpitaux à travers le Royaume. L'adoption du programme de télé-unité de soins intensifs chez Seha reflète une tendance mondiale, celle de l'innovation en matière de soins virtuels visant à mobiliser une gamme plus large de services pour les hôpitaux, quel que soit leur emplacement géographique, afin d'améliorer les temps de réponse et les résultats des patients et d'alléger le fardeau supporté par le personnel clinique en personne.

"Les organisations de soins de santé du monde entier souffrent en raison des défis liés à la pénurie de personnel et à l'afflux de patients", a déclaré Bob Zimmermann, Vice-président au Développement international des Affaires chez Caregility. "Notre mission consiste à fournir des soins virtuels fiables au monde entier et améliorer universellement l'accès des patients à ces soins. Nous visons à soutenir les prestataires de la meilleure façon en apportant un engagement virtuel aux soins de chevet. L'intégration rapide du personnel clinique à Seha et son utilisation importante en peu de temps mettent en évidence les capacités cliniques et opérationnelles de la plateforme Caregility Cloud et la facilité avec laquelle elle peut être rapidement déployée et adoptée à l'échelle mondiale".

Pour sa part, Bin Guan, Directeur des Produits et de l'Innovation chez Caregility a noté: "La plateforme Caregility Cloud est une solution sécurisée, flexible et évolutive qui s'adapte facilement pour répondre aux exigences strictes de sécurité des données dans n'importe quelle région du monde grâce à la capacité de Caregility à déployer rapidement des instances dans des environnements d'hébergement publics et privés, y compris Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS et GCP".

Caregility prévoit d'élargir la portée de ses initiatives dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), et d'exposer dans le pavillon des États-Unis (stand 52) lors de la conférence Arab Health 2023 organisée par Informa Markets du 30 janvier au 2 février 2023, à Dubaï. L'événement, qui a accueilli plus de 53 000 participants de 184 pays en 2022, réunit des responsables politiques régionaux et internationaux, des leaders d'opinion et des professionnels de la santé. Il vise à aborder l'innovation et le développement durable en matière de soins de santé. Wendy Deibert, Vice-présidente principale des Solutions cliniques chez Caregility, et Bryan Schnepf, Vice-président du marketing, co-présenteront la session intitulée "Générer de la valeur avec les soins hybrides: la télésanté des entreprises à travers le continuum de soins", le mardi 31 janvier à 13h50 dans Zone de Transformation P.L10.

Les cadres de santé et des médias participant à Arab Health sont invités à planifier une réunion avec les membres de l'équipe de Caregility qui seront sur place lors de l'événement pour en savoir plus.

La société a également lancé des activités commerciales en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni pour développer sa stratégie d'expansion internationale alors que l'intérêt pour l'utilisation de la télésanté continue de croître pour soutenir les soins infirmiers virtuels, l'observation virtuelle des patients et l'engagement virtuel des patients hospitalisés.

À propos de Caregility

La société Caregility se consacre à connecter les patients et les cliniciens partout à sa plateforme de soins virtuels Caregility Cloudtm. Récompensée comme la meilleure plateforme de soins virtuels KLAS (non-EMR) en 2021 et 2022, Caregility Cloudtm alimente un écosystème spécialement conçu de solutions de télésanté d'entreprise à travers le continuum de soins. Caregility fournit une communication audio et vidéo sécurisée, fiable et conforme à la norme de la Loi sur la transférabilité et la responsabilité de l'assurance maladie, conçue pour tout dispositif et flux de travail clinique, dans les environnements aigus et ambulatoires. Aujourd'hui, Caregility soutient plus de 1 000 hôpitaux dans 75 systèmes de santé avec plus de cinq millions de sessions de soins virtuelles organisées chaque année. Qu'il s'agisse de soins critiques et aigus, de soins émergents d'urgence, de soins post-aigus et ambulatoires, ou d'hospitalisation à domicile, Caregility connecte les soins partout dans le monde. Suivez Caregility sur LinkedIn et Twitter sur @caregility.

