En pleine croissance, la start-up montréalaise Hippoc obtient 3 millions de dollars de financement

Ces fonds serviront à assurer l'expansion internationale de l'entreprise et le développement de la plateforme d'intelligence artificielle révolutionnaire destinée aux spécialistes de la publicité

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alimentée par sa croissance exponentielle, la société montréalaise Hippoc , une jeune entreprise de marketing numérique révolutionnaire, a annoncé aujourd'hui un financement de 3 millions de dollars canadiens provenant de Gestion Colvest Inc. et de Distinction Capital (le fonds d'investissement privé du fondateur de CGI, Serge Godin). Ces fonds permettront à la start-up montréalaise d'offrir ses services à une plus grande base de clients en Amérique du Nord et en Europe, en plus de contribuer à soutenir sa vision d'avenir misant sur le développement de sa plateforme intuitive d'intelligence artificielle (IA), la première du genre, conçue pour les responsables du marketing.

Fondée en 2019 par Jean-Maxime Larouche et Kévin Combe, Hippoc a développé sa technologie novatrice dans le but de répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les débutants tout comme les professionnels du marketing : l'incertitude face à la réaction du public cible et le manque de prédictibilité sur le comportement des consommateurs.

Décrite comme l'outil ultime de test et d'optimisation de la publicité alimenté par les neurosciences et l'IA, l'application Web de la société prédit l'impact cognitif d'une publicité avant même qu'elle ne soit vue par son audience cible. Rapides et accessibles, les résultats sont obtenus grâce à des tests effectués sur un cerveau humain moyen répliqué et sont transmis en temps réel aux responsables du marketing (des start-up aux PME, en passant par les grandes entreprises, les agences de communication-marketing, les concepteurs publicitaires juniors et séniors et les travailleurs autonomes), qui peuvent alors prédire l'efficacité de leurs publicités (voir la vidéo en anglais ici).

Selon une étude menée par Hippoc, lors du lancement d'une campagne publicitaire, 20 % du budget est investi sur des publicités dont la performance est significativement inférieure à la moyenne. Un test prédictif effectué par Hippoc permet de réduire de moitié ces pertes budgétaires, en identifiant ces publicités avant leur lancement.

« La solution d'Hippoc arrive à point nommé pour le monde du marketing, qui traverse des défis sans précédent liés à la mesure de la performance, à des réglementations plus strictes, à de nouveaux outils permettant aux consommateurs de restreindre l'accès aux données identifiantes et à la fin imminente des cookies tiers. La plateforme unique et éprouvée d'Hippoc résout ces problèmes en prédisant la performance d'une campagne avant son lancement, en plus d'émettre de suggestions afin d'en améliorer le résultat », a déclaré Jean-Maxime Larouche.

Des milliers d'utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs de la plateforme de l'entreprise connaît une croissance exponentielle et des milliers de clients bénéficient déjà de cette technologie, notamment les grandes agences canadiennes de marketing et de publicité Glassroom, BleuBlancRouge et Adviso. Par ailleurs, Hippoc souhaite développer ses activités aux États-Unis et a commencé à collaborer avec des agences de Toronto et de New York.

« Hippoc offre un outil puissant et intuitif qui aide les annonceurs à augmenter l'impact et la mémorabilité des publicités qu'ils créent à la demande des marques, pour les consommateurs », affirme Charles Beaulieu, associé de l'agence Glassroom de Montréal et Toronto. « En quelques secondes, cette solution nous permet d'augmenter l'attribution à la marque et de maximiser la performance du contenu visuel, contribuant ainsi à un meilleur ROI créatif. »

Selon Kévin Combe, une étude récente démontre que 49 % des ventes d'une marque provenant de la publicité sont attribuées à la qualité du créatif publicitaire. « Plus que les clics ou les mouvements de souris, le design d'une publicité - ce que les gens regardent et retiennent - est ce qui joue un rôle essentiel dans le processus de décision d'achat et c'est ce qu'Hippoc permet aux professionnels de la publicité et du marketing de prédire ».

Des solutions adaptées à chaque client

Les utilisateurs reconnaissent que la solution clés en main d'Hippoc rend leur processus de création publicitaire plus rapide, plus efficace et moins subjectif, puisque « chaque produit est d'abord vendu au cerveau du public », a déclaré M. Larouche.

Celui-ci explique que l'accès à Hippoc est abordable et disponible pour les entreprises de toutes tailles, des applications Web en accès libre avec différents types d'abonnements spéciaux pour les PME, les spécialistes du marketing et les travailleurs autonomes jusqu'aux options personnalisées pour les entreprises, adaptées à leurs besoins.

Le financement de 3 millions de dollars contribuera à l'amélioration continue de la plateforme actuelle d'Hippoc ainsi qu'au développement d'intégration avec les plateformes publicitaires comme Google et Facebook (Meta) et de nouvelles applications, notamment un logiciel permettant d'analyser de façon dynamique différents types de contenus, tels que des interfaces, des courriels, des blogues, du contenu animé, des vidéos et des GIF.

À propos d'Hippoc

Fondée en 2019 par Jean-Maxime Larouche et Kévin Combe, Hippoc est une plateforme unique de test et d'optimisation publicitaire alimentée par les neurosciences et l'intelligence artificielle. La solution SaaS d'Hippoc permet aux responsables du marketing d'évaluer l'efficacité de leurs publicités avant leur publication en reproduisant le fonctionnement interne du cerveau humain. Gagnante du défi Datapreneur du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal et du Demo Day de l'Accélérateur Banque Nationale, Hippoc se donne pour mission d'aider les entreprises à optimiser leurs publicités afin que leur public se souvienne du message véhiculé. Pour en savoir plus, visitez le site www.hippoc.ai/fr/ .

À propos de Distinction Capital

Fondée en 2009, Distinction Capital est une société d'investissement privée représentant les intérêts de Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de CGI Inc. La firme accompagne certaines entreprises en croissance en leur offrant un soutien concret et un accès à son réseau international. Distinction Capital privilégie une approche axée sur la rentabilité et la minimisation du besoin de financement dilutif supplémentaire.

À propos de Gestion Colvest Inc.

Fondée en 2018, Gestion Colvest Inc. est une société d'investissement privée. Elle se concentre sur les investissements liés à un produit/service unique et innovant, et sur les PME qui misent sur un positionnement de marché à fort potentiel actuel et futur. Gestion Colvest Inc. est un investisseur à valeur ajoutée qui fournit un soutien stratégique et opérationnel.

