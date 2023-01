Délocalisation des emplois chez Gecko Alliance à Québec





QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 1044 d'Unifor, travaillant chez Gecko Alliance, ont été informés la semaine dernière que les activités de production cesseront d'ici juillet 2023, l'entreprise ayant décidé de transférer ses opérations de production restantes vers son usine mexicaine.

Au total, c'est plus d'une quinzaine de personnes qui perdront leurs emplois. Cela s'ajoute aux dizaines de gens mis à pied depuis le début de la vague de délocalisation amorcée il y a quelques années.

Le Syndicat Unifor a rencontré les dirigeants de cette entreprise vendredi dernier afin de mesurer le niveau de collaboration afin de tenter de trouver des mesures de transition avantageuses pour les membres touchés. Selon Martin Lambert, représentant national pour Unifor, l'entreprise s'est montrée ouverte à négocier des mesures de transition afin d'atténuer l'impact sur les travailleurs et travailleuses.

« Nous avons convenu d'un calendrier de rencontres afin de mettre en place les paramètres adéquats et financiers qui permettront à nos membres de sortir la tête haute. Dans certains cas, c'est plus d'une vingtaine d'années de loyaux services qui ont été donnés à cette compagnie » mentionne le représentant national.

Gecko Alliance conçoit, fabrique et fournit des systèmes de contrôle, des claviers, des pompes et des accessoires pour spas.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

