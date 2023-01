/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Coup d'éclat de la CSN pour un système de santé Vraiment public/





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Demain midi, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) déploiera une bannière géante aux alentours de l'Assemblée nationale afin de sensibiliser les élu-es et la population aux enjeux entourant les projets de la CAQ en santé et services sociaux. Loin de défendre le statu quo, le CSN prône un virage en faveur d'un système Vraiment public. Les propositions de la CSN peuvent être consultées sur le site Web : https://www.csn.qc.ca/vraiment-public/.

Aide-mémoire

Qui : le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, accompagné de travailleuses et de travailleurs des secteurs privé et public

Quoi : des solutions pour décentraliser, démocratiser et déprivatiser la santé et les services sociaux

Quand : le mardi 31 janvier dès midi

Où : Rue des Parlementaires à Québec (derrière l'Assemblée nationale)

