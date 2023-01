Championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF : venez soutenir l'équipe de France au championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF en Finlande ! Les billets sont en vente dès maintenant





Le championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF aura lieu à Tampere, en Finlande, et à Riga, en Lettonie, du 12 au 28 mai. La Finlande et la Lettonie organisent conjointement le tournoi. Le groupe A jouera à Tampere et le groupe B à Riga.

La France jouera dans le groupe A, c'est-à-dire à Tampere, en Finlande. La Finlande, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie et les États-Unis font également partie du même groupe. Les quarts de finale se joueront à Tampere et Riga, mais la destination dépendra des résultats obtenus par chaque équipe durant la phase préliminaire. Les demi-finales et les finales auront lieu à Tampere.

Les billets pour les matchs individuels sont maintenant en vente et sont encore disponibles pour toutes les rencontres et dans toutes les catégories de prix. Cependant, ne tardez pas pour ne pas manquer la chance de voir votre équipe nationale en action.

L'équipe de France commencera contre l'Autriche

Le prix pour chaque match de la France commence à 10 EUR et les places pour enfants à 5 EUR. La France commencera son tournoi contre l'Autriche le samedi 13 mai à 12h20.

Les prix excluent les frais d'opérateur de billets.

Venez encourager votre équipe en personne et vivez votre passion avec les meilleurs joueurs de la discipline.

Matchs de l'équipe de France dans le groupe A, Tampere, Finlande

13 mai France ? Autriche

14 mai France ? Danemark

16 mai France ? Hongrie

17 mai Finlande ? France

20 mai Suède ? France

21 mai États-Unis ? France

23 mai Allemagne ? France

Championnat du monde 2023 de hockey sur glace de l'IIHF https://www.iihf.com/en/events/2023/wm

Calendrier https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/schedule

Billets https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/static/37881/tickets_world_championship

Visitez Tampere https://visittampere.fi/en/

FB @2023iihfwm

Twitter @2023iihfwm

IG @2023iihfwm

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 05:05 et diffusé par :