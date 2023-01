Demande de mesures concrètes pour l'amélioration des conditions de logement des étudiant-e-s au Saguenay





À M. François Legault, Premier ministre du Québec

À Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

CHICOUTIMI, QC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ -

Monsieur le Premier ministre du Québec, Madame la ministre responsable de l'Habitation,

Le Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC) a le regret de vous informer aujourd'hui que les conditions de logement des étudiant·e·s au Saguenay sont très précaires. En effet, très préoccupés du bien-être de notre communauté, nous avons recueilli de nombreux témoignages qui nous conduisent à vous alerter. Il s'avère que près de 40% d'étudiant·e·s sont confronté·e·s à des abus répétés de la part de certains propriétaires, à de l'insalubrité généralisée dans les unités de logements (moisissures, mauvaise isolation, etc), à des faux baux et à des clauses abusives, ainsi qu'à des dépôts de garantie illégaux. Cette situation désastreuse a notamment été mise en lumière avec la parution d'un article dans le journal Le Quotidien la semaine passée.

Nous croyons que ces différents problèmes sont le fruit d'un manque de contrôle et de réglementation adéquat dû à un immobilisme croissant. Cette situation laisse désormais trop de place aux propriétaires peu scrupuleux aussi appelés "marchands de sommeil". Les étudiant·e·s, et surtout les internationaux, se trouvent particulièrement vulnérables lorsque ces situations difficiles adviennent. En effet, ceux-ci ont trop souvent peu de moyens financiers et peu d'expérience de la vie locative. Les personnes concernées sont alors trop souvent obligées de se contenter de logements qui ne répondent pas aux normes minimales de sécurité et de confort, simplement parce que celles-ci n'ont pas d'autres options. Il est temps d'agir pour mettre un terme à cette situation intolérable. Nous vous demandons donc de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de logement des étudiant·e·s. Voici quelques propositions concrètes que nous vous suggérons :

La création d'un registre des propriétaires de logements étudiants, qui permettra de mieux contrôler leurs activités et de s'assurer qu'ils respectent les lois et les règlements en vigueur. Ce registre devra aussi surveiller les augmentations de loyers soudaines, abusives et injustifiées.

La mise en place d'un mécanisme de signalement et de réclamation pour les étudiant·e·s qui se sentent lésé·e·s par leur propriétaire. Ce mécanisme devrait être facilement accessible et permettre de régler rapidement les litiges qui peuvent surgir.

L'établissement de normes minimales de sécurité et de confort pour les logements étudiants, avec des exigences en matière de chauffage, d'électricité, d'eau et d'assainissement.

L'inspection des faux baux et des clauses abusives ainsi que la mise en place de sanctions pour les propriétaires qui ne respectent pas ces normes, afin de leur donner une incitation à se conformer aux règles

La mise en place de programmes de logements abordables pour les étudiant·e·s, qui pourraient inclure des bourses ou des logements subventionnés. Cela réduirait la pression sur le marché locatif et créerait des options de logements davantage accessibles aux étudiant·e·s.

Nous sommes convaincus que ces quelques mesures pourraient grandement améliorer les conditions de logement des étudiant·e·s au Saguenay et leur permettre de se concentrer sur leur réussite scolaire sans être freiné·e·s par des problèmes de logement. Nous espérons que vous donnerez suite à cette demande et que vous mettrez en place les changements nécessaires pour garantir un meilleur avenir pour les étudiant·e·s du Québec tout en favorisant la rétention des finissant·e·s qui cherchent à fuir des conditions pareilles.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre responsable de l'Habitation et les membres du gouvernement, l'expression de nos salutations distinguées.

Le comité exécutif du MAGE-UQAC

SOURCE Mage - UQAC

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 05:00 et diffusé par :