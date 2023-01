C'est à votre tour de monter sur le ring alors que Street Fighter: Duel vient d'être annoncé





L'éditeur de jeux pour mobile A PLUS Japan a annoncé le lancement de Street Fighter: Duel, le premier jeu de rôle de la franchise, sur les mobiles iOS et Android. La préinscription est désormais ouverte pour la plupart des pays d'Europe, de Moyen-Orient et de nombreuses autres régions non anglophones. Chaque combattant mondial préinscrit s'ajoute aux monnaies de jeu totales gratuites qui seront offertes aux joueurs lors du lancement du jeu en février ? les détails complets sont disponibles sur le site officiel. Les fans prêts à passer au niveau supérieur et à lancer des boules de feu avec Ryu et Chun-Li peuvent se préinscrire sur Google Play et sur l'Apple Store.

Êtes-vous prêt(e) à vous battre en duel dans le monde de Street Fighter ? Préparez-vous à parcourir le monde pour recruter et faire passer au niveau supérieur des personnages emblématiques de toute la série Street Fighter. Avec une équipe de champions, les joueurs se lanceront des défis dans des bagarres en 2D magnifiquement animées, sur des scènes toutes nouvelles et emblématiques du passé de Street Fighter pour faire tomber Seth et l'armée de clones mécaniques de Shadaloo dans un mode histoire exhaustif.

Street Fighter: Duel est une nouvelle édition de la célèbre franchise, avec des fonctionnalités et des mécanismes de jeu pour les nouveaux fans, ceux qui reviennent et les fans de longue date :

Collectionnez jusqu'à plus de 40 personnages préférés des fans, dont Ryu, Ken, Chun-Li et Cammy.

Constituez une équipe de trois combattants issus de toute la franchise Street Fighter et faites-les passer au niveau supérieur pour déclencher des combos dévastateurs et des capacités caractéristiques.

et faites-les passer au niveau supérieur pour déclencher des combos dévastateurs et des capacités caractéristiques. Créez votre propre expérience ! Élaborez des stratégies avec un combat de jeu de rôle en temps réel ou passez en mode combat automatique pour vous frayer un chemin à la vitesse de l'éclair à travers des rencontres avec Shadaloo.

Ce n'est pas Street Fighter s'il n'y a pas d'action en tête-à-tête. Connectez sur Internet et utilisez votre équipe de champions pour vous battre en duel avec d'autres joueurs.

s'il n'y a pas d'action en tête-à-tête. Connectez sur Internet et utilisez votre équipe de champions pour vous battre en duel avec d'autres joueurs. Libérez des skins de personnages exclusifs à Street Fighter: Duel, vous ferez ainsi souffler un vent de nouveauté sur les personnages adorés de Street Fighter grâce aux nouveaux skins tombant en permanence.

Détails du jeu :

Titre : Street Fighter: Duel

Genre : Jeu de rôle de combat

Plateformes : Terminaux mobiles (iOS, Android)

Lancement : Février 2023

Prix : Gratuit (achats dans l'application)

À propos d'A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. se concentre sur le développement et l'édition de jeux mobiles basés sur l'animation japonaise. La société a établi un solide partenariat à long terme à l'échelle mondiale avec plusieurs IPs et canaux de diffusion/distribution dans le domaine de l'animation. Dans le cadre de sa mission visant à "partager la joie avec le monde", elle continue de proposer des jeux passionnants, dérivés de l'animation, aux joueurs du monde entier.

