PM-International fait don de 1 872 000 ? à une organisation caritative parrainant 5 200 enfants dans le monde entier

SCHENGEN, Luxembourg, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PM-International est ravi d'annoncer que sa branche caritative connue sous le nom de "PM We Care" repousse les limites pour 2023 en faisant don de 1 872 000 ?, le montant le plus élevé qu'elle ait jamais donné, pour soutenir la santé, l'éducation et un bon environnement pour des milliers d'enfants en partenariat avec l'organisation d'aide internationale World Vision.

La société s'est fermement engagée à faire des dons caritatifs sur long terme et, avec World Vision, elle a parrainé ces deux dernières années 4 200 enfants dans le monde, pour un montant de 5,7 millions d'euros. Un millier d'enfants supplémentaires seront parrainés à partir de l'année prochaine, ce qui fera un total à 5 200 enfants.

Au cours des trois dernières années, PM-International a fait don de pas moins de 7 572 000 ? à travers le monde pour le secours d'urgence, notamment en Ukraine, et pour l'aide liée à la Covid-19, en plus des parrainages d'enfants avec World Vision.

Vicki Sorg, l'ambassadrice de bienfaisance de PM-International, a déclaré : "Donner un avenir à 5 200 enfants parrainés est incroyable et cela nous amène à un peu plus de la moitié de notre objectif à long terme de 10 000 enfants parrainés ! C'est super excitant ! Cela représente l'engagement, le leadership et le fait que non seulement nous sommes, en tant qu'entreprise, concentrés sur notre compétence de base, à savoir des produits de qualité supérieure pour la santé, la forme physique et la beauté, mais aussi sur nos valeurs. Nous nous concentrons sur ce qu'il y a de bon chez les gens, à tous les niveaux de l'entreprise pour rendre le monde un peu meilleur chaque jour. Comme je le dis toujours, nous sommes PM".

En effet, en tant que producteur de la gamme de produits FitLine, PM-International affirme qu'à chaque fois qu'un produit FitLine est vendu, l'entreprise donne une "heure de vie" aux enfants, leur offrant ainsi de meilleures chances de grandir sans faim, sans pauvreté ni peur.

PM We Care ne se contente pas de faire des dons à World Vision, il soutient activement les enfants, leurs communautés et leur rend visite, même dans les zones rurales reculées. En 2022, le Zimbabwe était à l'honneur et les représentants de PM We Care ont passé du temps dans les villages du pays pour suivre les progrès de leur programme. En 2023, l'accent sera mis sur les régions de Tanzanie et du Kenya, où des visites sont également prévues.

On estime que le parrainage d'un enfant profite à cinq enfants. Juliana Goessmann, conseillère principale en philanthropie chez World Vision Allemagne, a expliqué comment cela se passe. "Lorsque nous améliorons la situation des enfants à travers leurs familles et leurs quartiers, tous les membres de la communauté peuvent en bénéficier : que nous utilisions les fonds pour les écoles et le matériel pédagogique, les systèmes d'approvisionnement en eau ou les moyens d'existence. Nous avons pu voir comment l'accès à l'eau potable au Zimbabwe favorise l'éducation, la bonne nutrition et change ainsi la vie des gens".

Cela signifie que 4 200 enfants parrainés peuvent être considérés comme les ambassadeurs d'environ 21 000 enfants. Si l'on prend également en compte les familles et les communautés, on estime que 500 000 personnes en bénéficient indirectement. Avec les 1000 enfants parrainés supplémentaires en 2023, PM We Care aura un impact encore plus grand.

Lors de la dernière Leadership Convention PM-International à Berlin, le PDG de World Vision Christoph Waffenschmidt a déclaré : "Notre partenariat à long terme avec PM-International est unique et nous sommes tellement encouragés et inspirés de voir comment vous tenez fermement à votre engagement et à votre héritage. Le leadership, c'est prendre des responsabilités qui ne se limitent pas à sa propre entreprise, mais s'étendent au-delà. Le monde a promis de ne laisser aucun enfant de côté en matière de développement et nous sommes ceux qui peuvent faire de cette promesse une réalité."

En 2023, l'engagement caritatif de PM-International en partenariat avec World Vision fête son 20e anniversaire. Depuis que l'engagement caritatif a commencé à soutenir les enfants, leurs familles et leurs communautés par l'intermédiaire de World Vision, plus de 60 projets de développement à long terme dans le monde entier ont reçu un financement fiable. Avec 5200 enfants parrainés dans le monde, PM-International est la plus grande entreprise de parrainage pour World Vision et son oeuvre humanitaire, de secours et de développement, qui est un leader dans le secteur.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.pm-international.com/en/pm-we-care/

