Standard Ethics publie "The Big Picture"





Standard Ethics publie son Rapport Annuel 2022. Pour le rapport complet, cliquez ici.

Dans ce rapport 2022, l'Agence, en plus de son focus sur les cinq plus grandes économies européennes (Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni):

analyse et commente le Country Standard Ethics Rating (SER) attribué à plus de 45 pays ;

examine un échantillon d'environ 500 sociétés cotées en bourse ayant un Corporate Standard Ethics Rating (SER);

fournit un aperçu du nouveau service Security Standard Ethics Rating (SER) et de sa méthodologie;

compare plus de 30 parmi les plus importants secteurs industriels;

Les activités d'analyse de l'Agence ont également pris en compte:

les développements spécifiques en matière de durabilité dans les secteurs de la mode, de l'alimentation et du sport;

les changements apportés au cadre réglementaire et de standardisation de l' Union Européenne , tant pour le marché que pour les fournisseurs d'opinions ESG , considérant que les exigences de transparence et de divulgation sont cruciales;

les impacts géopolitiques de l'année sur les chaînes d'approvisionnement et le rôle clé des PME dans leur gestion.

L'objectif principal de ce document est de fournir au marché et à ses différentes parties prenantes (les institutions, les sociétés cotées et non cotées, les universités, les médias) un aperçu général et plus approfondi des activités de recherche menées par Standard Ethics au cours de l'année 2022, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

les notations de durabilité: l'évaluation de la performance des nations, des émissions de dette générale, des entreprises, des secteurs industriels et du niveau de durabilité qui en résulte;

les aspects ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et les performances dans des domaines tels que la gouvernance de la durabilité et la structure de gouvernance d'entreprise;

l'alignement avec les documents internationaux sur la durabilité publiés par des organisations supranationales telles que l'ONU, l'OCDE et l'UE.

