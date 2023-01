Les vacances du Nouvel An chinois reflètent le dynamisme économique de la Chine





BEIJING, 30 janvier 2023 /CNW/ - Un rapport du journal People's Daily : La reprise des voyages et de la consommation lors de la fête du printemps 2023 illustre la résilience de l'économie chinoise.

La fête du printemps 2023 est le premier jour férié célébré depuis que la Chine a fait passer sa gestion de la COVID-19 de la catégorie A à la catégorie B le 8 janvier dernier.

Le nombre croissant de commandes reçues par les entreprises, l'augmentation de la capacité de production, le rebond de l'industrie des services de traiteur et la reprise du secteur du tourisme indiquent une reprise accélérée du travail et de la vie.

De nombreuses personnes sont rentrées chez elles en train à grande vitesse, en avion et en autobus pour retrouver leur famille et leurs amis. La ruée vers les voyages lors de la période de la fête du printemps, aussi connue comme « la plus importante migration humaine annuelle de la planète », a eu lieu de nouveau.

Au cours de cette semaine de vacances qui a commencé le 21 janvier et s'est terminée le 27 janvier, environ 226 millions de voyageurs se sont déplacés en train, sur les routes, en bateau et par avion en Chine, ce qui est évidemment un nombre plus élevé qu'il y a un an.

On assiste à un retour en force de la fréquentation des salles de cinéma chinoises.

A 10 h le 22 janvier, le premier jour du Nouvel An chinois, les billets de nombreux films présentés dans un cinéma du comté de Huaxian, dans la province du Henan, étaient déjà épuisés.

« Heureusement, j'ai réservé mes billets hier », a dit le citoyen Xu Yan, qui est allé regarder des films au cinéma, ajoutant qu'un certain nombre de superproductions étaient diffusées dans les cinémas pendant les vacances de la fête du printemps.

Selon les statistiques publiées par la China Film Administration (l'organisme chinois responsable des films) le 28 janvier, les recettes des salles de cinéma chinoises ont atteint près de 6,76 milliards de yuans (environ 998,5 millions de dollars américains) pendant les vacances de la fête du printemps cette année, des résultats bruts qui n'ont été dépassés qu'une fois par le passé pour cette période de vacances.

Le marché chinois de la consommation est en plein essor.

Dans le district du Yujiang, à Yingtan, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, un magasin d'électroménagers a lancé un événement promotionnel grandiose qui a attiré un grand nombre de consommateurs. « Les consommateurs peuvent obtenir un bon d'échange d'une valeur de 300 yuans pour chaque paiement de 3 000 yuans », a déclaré Chen Zhihua, qui a fait ses courses au magasin, ajoutant que cette promotion lui a permis d'économiser 600 yuans.

Pendant le congé du Nouvel An chinois, les 480 magasins de Wanda Plaza, une chaîne de centres commerciaux chinois, ont enregistré un total de 160 millions de visites et un chiffre d'affaires de 12,68 milliards de yuans. Il s'agit de deux records historiques.

Les attractions touristiques de la Chine étaient bondées.

Pendant les vacances, les plages de Sanya, dans la province du Hainan dans le sud de la Chine, étaient fort achalandées, et la Grand Tang Dynasty Ever Bright City, une rue piétonne commerciale de Xi'an, de la province du Shaanxi dans le nord-ouest de la Chine, a dû imposer des restrictions quant au nombre de visiteurs en raison de l'afflux massif de touristes.

Selon le département régional de la culture et du tourisme, la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a reçu plus de 4,78 millions de visiteurs pendant les vacances de la fête du printemps de cette année, soit une hausse de 32,79 % par rapport à l'année précédente.

Le ministère de la Culture et du Tourisme a estimé que 308 millions de voyages intérieurs ont été effectués en Chine pendant les vacances de la fête du printemps de cette année, soit une hausse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre représente 88,6 % des déplacements comptabilisés en 2019.

« La demande pour des services de traiteur, d'hébergement, de voyage, de tourisme et de divertissement s'est rapidement manifestée pendant les vacances de la fête du printemps, ce qui a entraîné une reprise évidente des secteurs de la vente au détail hors ligne, de la restauration et de l'accueil, ainsi que de la culture et du tourisme. Cela démontre la forte résilience et les énormes possibilités du marché chinois », a déclaré Yang Guangpu, chercheur associé au Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État.

SOURCE People's Daily

