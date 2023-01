Smiths Detection déploie une solution centrale de traitement d'images multisite pour DHL Express Australia





Smiths Detection, un leader mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité, annonce aujourd'hui avoir déployé une solution centrale de traitement et de gestion des images multisite entièrement opérationnelle pour DHL Express Australia.

La solution connecte les scanners de détection automatique d'explosifs à grande vitesse Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is existants sur les sites de Sydney, Melbourne et Brisbane en un réseau intelligent qui permet d'analyser toutes les images à rayons X en un seul emplacement central et fournit des analyses de données et des informations consolidées. Cette solution intelligente de contrôle centralisé permettra à DHL Express Australia d'optimiser la composition du personnel et d'augmenter considérablement l'utilisation de ses opérateurs de sécurité tout en réduisant les dépenses opérationnelles globales.

La technologie sera utilisée pour le contrôle sûr et efficace du fret aérien international, conformément aux réglementations de la TSA et de l'Australie.

Ajay Sankaran, directeur général pour l'Australie et directeur des ventes pour l'Asie du Sud chez Smiths Detection, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir installé une plateforme de contrôle et de gestion pour DHL Australia. Le contrôle à distance et l'utilisation d'un système de gestion central fournissent à l'utilisateur des données opérationnelles sur l'ensemble du processus de contrôle, générant des informations précieuses tout en facilitant le dépistage des menaces et la surveillance des performances globales. La plateforme peut également être facilement étendue pour inclure davantage d'équipements de contrôle de sécurité. »

« L'initiative a contribué de manière significative à l'amélioration de l'examen du fret aérien DHL dans tous les domaines clés de la mesure : l'utilisation d'agents de contrôle, qui a entraîné une réduction de plus de 40 % des heures d'opérateur de scanner à rayons X ; les temps de décision et la conformité motivés par la colocalisation dans une salle de projection spécialement conçue ; et la réduction du risque de menace interne en raison de la séparation de l'agent de contrôle du fret physique. Ces améliorations ont été facilitées par la visibilité considérablement améliorée associée à la centralisation de la gestion. »

À propos des produits :

HI-SCAN 10080 EDX-2is est un système de détection automatique d'explosifs qui utilise un système à rayons X à double vue pour permettre aux opérateurs de « regarder derrière » les objets tout en contrôlant automatiquement les bagages à la recherche d'explosifs.

MatriX Server est un système de gestion de système et de distribution d'images qui relie les unités à rayons X et les postes de travail des opérateurs. MatriX Server aide à gérer la distribution des images et des résultats au sein d'un réseau de scanners à rayons X à plusieurs niveaux.

A propos de Smiths Detection:

Smiths Detection est un leader mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour l'aviation, les ports et les frontières, la sécurité urbaine et la défense. Avec plus de 70 ans d'expérience sur le terrain, Smiths Detection fournit les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques et de stupéfiants, contribuant ainsi à rendre le monde plus sûr.

