Prolongation de deux ans de la convention collective à l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau





BAIE-COMEAU, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alcoa Canada accueille favorablement le résultat du vote tenu aujourd'hui par les employés de l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau sur l'entente de principe intervenue entre l'entreprise et le Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie-Comeau.

L'entente proposait un prolongement de la convention collective de deux ans, repoussant ainsi l'échéance du 31 mai 2025 au 31 mai 2027. La convention collective avait été précédemment entérinée par les employés de l'aluminerie en 2019.

« Nous sommes heureux d'avoir convenu d'une prolongation de deux ans de la convention collective avec nos employés. Nous croyons que cette entente, par la stabilité qu'elle procurera, sera bénéfique à nos employés, à Alcoa et à la communauté de Baie-Comeau?», a ajouté le Directeur général de l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, Jesus Marono.

À propos d'Alcoa Canada

Alcoa emploie plus de 2 500 personnes au Canada, où ses activités sont réparties dans quatre établissements et usines au Québec, soit les alumineries de?Baie-Comeau, de Bécancour (ABI) et de?Deschambault, ainsi que le siège social canadien à Montréal. Ces usines possèdent une capacité annuelle de production de plus d'un million de tonnes métriques de lingot, de plaque et de billette. De plus amples renseignements sont disponibles à? www.alcoa.com/canada .

À propos de l'Aluminerie de Baie-Comeau

L'Aluminerie de Baie-Comeau compte sur une équipe de plus de 900 employés produisant quelque 312 000 tonnes métriques d'aluminium par année. Sa fonderie est principalement dédiée à la production de plaque de laminage, un produit à valeur ajoutée. Elle génère des dépenses locales d'environ 330 millions de dollars canadiens par année au Québec.

