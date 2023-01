Une nouvelle étape franchie dans le redémarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord





Le démarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) franchit une nouvelle étape, avec l'introduction réussie de 400 tonnes de minerai de spodumène dans un concasseur à mâchoires.

La société renforce son engagement envers la santé et la sécurité, l'environnement et la communauté locale ; 90 % de la main-d'oeuvre est embauchée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 33 % de femmes. Sayona a investi plus de 40 millions de dollars canadiens investis auprès des fournisseurs locaux depuis 2022.

NAL est sur la bonne voie pour une première production de spodumène (lithium) à la fin du premier trimestre 2023, devenant ainsi une force de premier plan dans l'industrie nord-américaine du lithium.

LA MOTTE, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le producteur de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) (OTCQB: SYAXF) a franchi une nouvelle étape dans le redémarrage de la production de lithium dans son exploitation phare North American Lithium (NAL) au Québec, au Canada, avec un essai réussi d'alimentation du minerai dans le concasseur à mâchoires.

Le 16 janvier 2023, 400 tonnes de minerai de spodumène ont été traitées avec succès dans le cadre de la mise en service du minerai, une étape importante dans le processus de redémarrage de LAN. Chaque composante du processus de traitement (automatisation, électrique et mécanique) a été vérifiée et testée par les équipes de vérification pré-opérationnelle.

Cette activité a impliqué les équipes de maintenance de LAN, les entrepreneurs et l'équipe de vérification comprenant le personnel technique et opérationnel. Le secteur du concassage du minerai comprend le concasseur à mâchoires primaire, le concasseur secondaire et le concasseur tertiaire, en plus des équipements associés de classification et de transport du minerai.

Comme indiqué précédemment, le redémarrage du concentrateur progresse rapidement : 90% des étapes liées à la construction et à l'ingénierie ont été réalisées en décembre 2022, avec tous les équipements critiques reçus ainsi que les approbations environnementales nécessaires (voir le communiqué de presse ASX du 16 janvier 2023).

Guy Belleau, PDG de Sayona Québec, a réaffirmé lors d'une récente réunion du personnel du Complexe LAN l'engagement de la société en matière de santé et de sécurité, d'environnement et de communauté locale. Sayona doit jouer un rôle majeur en tant que leader de l'industrie nord-américaine du lithium, faisant de l'Abitibi-Témiscamingue une plaque tournante de la transition énergétique dans les transports.

« 2023 sera une année remarquable à tous points de vue pour Sayona et pour le Québec dans son ensemble, puisque les premières tonnes de spodumène de lithium seront produites à notre exploitation LAN. L'enthousiasme et la fierté de produire enfin du lithium ici seront reportés sur tous nos projets et nous propulseront vers la réalisation de nos objectifs ambitieux pour tout le Québec. Ce moment sera historique ! C'est ici, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, que sera exploité le seul producteur de lithium en Amérique du Nord ! », a déclaré M. Belleau.

M. Belleau a réaffirmé la politique de tolérance zéro de la société en matière de sécurité, ainsi que son engagement à respecter les normes environnementales les plus élevées. Les relations avec la communauté sont également un point essentiel, avec des comités de suivi mis en place pour LAN et le projet Authier Lithium afin de promouvoir le dialogue mutuel et de maximiser les avantages pour la communauté, y compris pour les communautés des Premières Nations.

Par exemple, environ 90 % de la main-d'oeuvre de LAN est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, dont un tiers de femmes. De même, plus de 40 millions de dollars canadiens ont été investis auprès de fournisseurs locaux depuis janvier 2022.

Le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a commenté : « Félicitations à notre équipe de LAN pour avoir atteint une autre étape importante, alors que nous faisons avancer le redémarrage de LAN pour obtenir une première production. Les étapes clés de notre projet sont sur la bonne voie et j'ai hâte de voir le premier concentré de lithium produit à l'usine, alors que nous nous rapprochons de notre objectif de devenir le premier producteur de lithium d'Amérique du Nord. ».

Publié au nom du conseil d'administration.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

Références aux communiqués précédents

Démarrage de LAN: L'objectif se rapproche - 16 janvier 2023

Démarrage de LAN: Sayona se rapproche encore de l'objectif - 20 décembre 2022

Sayona obtient tous les permis requis pour le redémarrage de Lithium Amérique du Nord - 12 décembre 2022

Redémarrage de LAN: les travaux s'accélèrent - 24 novembre 2022

Rapport trimestriel d'activités - 31 octobre 2022

La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent les informations incluses dans l'annonce initiale du marché et tous les hypothèses et paramètres techniques importants continuent de s'appliquer et n'ont pas changé. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions sont présentées n'ont pas été matériellement modifiés par rapport à l'annonce originale.

SOURCE SAYONA

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 19:41 et diffusé par :