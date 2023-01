La Coalition Union 138 surprise de l'annonce de la ministre Guilbault





BAIE-COMEAU, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Coalition Union 138 questionne l'annonce de la ministre des Transports, Madame Geneviève Guilbault de construire de nouveaux traversiers électriques pour desservir Sorel et L'Île-aux-Coudres alors que son gouvernement réalise actuellement une étude d'opportunité pour la construction d'un pont sur la rivière Saguenay/Shekutamitsh.

Perplexité

Depuis l'entrée en service des nouveaux traversiers assurant le lien de la Côte-Nord avec le Québec, le gouvernement québécois a toujours garanti que ces deux navires pourraient être relocalisés à Sorel ou à L'Île-aux-Coudres dans l'optique où la construction du pont, demandée depuis plus de 50 ans, irait de l'avant. Pour le porte-parole de la Coaltion Union 138, Monsieur Guillaume Tremblay, « cette action gouvernementale avant même de connaître les résultats des études en cours pour la construction du pont sur le Saguenay sème l'incompréhension et l'inquiétude. Comment justifier le choix de Madame Guilbault de construire de nouveaux traversiers à même les fonds publics alors que les deux bateaux neufs actuels pourraient être disponibles avec la construction d'un pont sur le Saguenay? Avec cette annonce, nous sommes en droit de demander à Madame Guilbaut si la Côte-Nord paiera le prix du plan d'électrification du Québec en devant attendre encore 50 ans pour obtenir un engagement pour la construction d'un pont sur le Saguenay? L'annonce de Madame Guilbault ébranle « les ponts » que les Nord-Côtiers ont jetés avec le gouvernement caquiste lors des dernières élections ».

Si nous comprenons de cette annonce que l'idée des navires à propulsion électrique est de diminuer les gaz à effet de serre, nous souhaitons redire que l'attente des nombreux véhicules et poids lourds aux traversiers de Tadoussac et Baie Ste-Catherine ou l'évitement de ce service par l'emprunt de la Route 172 menant au Saguenay génèrent eux aussi une quantité importante de GES et que d'autres projets novateurs pourraient contribuer de façon beaucoup plus efficace à diminuer ceux-ci.

Consultation

L'Union 138 invite la ministre Guilbault à consulter et discuter avec ses deux nouveaux collègues nord-côtiers dont notamment son adjoint au transport aérien et député de René Lévesque qui, comme l'ensemble des intervenants de la Côte-Nord, s'est toujours positionné en faveur pour le projet du pont pour des raisons économiques, environnementales et de sécurité routière.

SOURCE Coalition Union 138

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 17:16 et diffusé par :