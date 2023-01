Le ministre Rodriguez annonce la nomination de Guy Pratte, C.M., au poste de président du conseil d'administration du Centre national des Arts





Guy Pratte est un avocat qui possède de nombreuses années d'expérience dans le domaine des arts de la scène en ayant soutenu le milieu et fait du bénévolat

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la nomination de Guy Pratte, C.M., au poste de président du conseil d'administration du Centre national des Arts (CNA) pour un mandat de quatre ans à compter du 27 janvier. Cette nomination du gouverneur en conseil est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

En tant qu'avocat principal chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L, S.R.L, M. Pratte possède une vaste expérience dans les domaines des litiges commerciaux complexes (notamment les actions collectives), du droit administratif et du droit constitutionnel. Il plaide fréquemment devant la Cour suprême du Canada, la Cour supérieure et la Cour d'appel de l'Ontario et du Québec, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

M. Pratte a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2022 en reconnaissance de son apport en tant qu'avocat, notamment au mouvement pro bono, et de ses engagements bénévoles dans le domaine des arts de la scène. Il a donné de son temps à titre professionnel comme conférencier invité dans diverses facultés de droit canadiennes et a siégé aux conseils d'administration de La société des plaideurs, de Pro Bono Québec, de Pro Bono Ontario, de l'American College of Trial Lawyers, de l'Institut de plaidoirie devant la Cour suprême et de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures. Sur le plan des activités communautaires, il a été le premier président de la Fondation du CNA et a siégé pendant plusieurs années au conseil des gouverneurs du Festival de Stratford.

M. Pratte est membre de l'Association du Barreau de l'Ontario et de l'Association du Barreau du Québec. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en histoire et en philosophie de l'Université Western, ainsi que d'une maîtrise en philosophie et d'un baccalauréat en droit de l'Université de Toronto. Il vit à Ottawa, en Ontario.

Le CNA est une société d'État qui relève du portefeuille du Patrimoine canadien. Le conseil d'administration comprend un président, un vice-président et six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que les maires d'Ottawa et de Gatineau.

« L'expertise et l'expérience de Guy Pratte seront assurément un atout précieux dans ses nouvelles fonctions comme nouveau président du conseil d'administration du Centre national des Arts. Il est important de pouvoir compter sur un conseil d'administration solide, disposant d'une connaissance approfondie des arts au Canada, pour guider cette grande institution culturelle nationale, et cette nouvelle présidence concorde avec cette mission importante. Je profite de l'occasion pour remercier la présidente sortante, Adrian Burns, pour ses deux décennies de service au CNA, dont huit en tant que présidente. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Centre national des Arts (CNA) est le foyer bilingue et pluridisciplinaire des arts de la scène au Canada. Comme diffuseur, créateur, producteur et coproducteur, il propose une offre artistique des plus variées dans chacun de ses volets de programmation - Orchestre du CNA, Danse, Théâtre français, Théâtre anglais, Théâtre autochtone, et Musique populaire et variétés. Le CNA cultive la prochaine génération d'artistes et d'auditoires à l'échelle du pays. Il se trouve dans la région de la capitale nationale.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche en ce qui concerne les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de personnes compétentes et de grande qualité qui reflètent la diversité canadienne.

Au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes qui le souhaitent peuvent postuler en ligne.

