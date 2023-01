Des enfants dans le besoin de partout dans le monde recevront 415 000 boîtes à chaussures remplies de cadeaux de la part des Canadiens





Le nombre total de boîtes atteint en 2022 inclut celles remplies en ligne par l'intermédiaire du service offert sur le site Web PackaBox.ca, offert tout au long de l'année.

CALGARY, AB, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Malgré les défis liés à l'inflation, aux pénuries de stocks et aux conflits en Ukraine, les Canadiens ont rempli avec amour 415 072 boîtes à chaussures avec des jouets, des articles d'hygiène, des fournitures scolaires et de nombreux autres articles pendant la campagne Opération enfant de Noël de 2022 organisée par la Bourse du Samaritain. Il s'agit d'une hausse de plus de 1 000 boîtes par rapport au nombre total de l'année précédente.

La distribution des boîtes à chaussures à l'échelle mondiale a déjà commencé. Au cours des prochaines semaines, des enfants de l'Ukraine, des Philippines, de l'Amérique centrale et de l'Afrique de l'Ouest recevront des boîtes à chaussures remplies par des Canadiens bienveillants.

Les 415 072 boîtes offertes en 2022, incluant des dizaines de milliers de boîtes remplies en ligne à PackaBox.ca, faisaient partie d'un projet d'envergure mondiale, représentant au total 10,6 millions de boîtes recueillies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Finlande, en Corée du Sud, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes très reconnaissants de la générosité des Canadiens, a déclaré Kendra Shields, directrice de l'Opération enfant de Noël. Ces boîtes à chaussures remplies de cadeaux exprimeront de façon tangible l'amour de Dieu et apporteront de la joie et de l'espoir à des enfants qui, pour la plupart, n'avaient encore jamais reçu de cadeaux. »

Bon nombre d'enfants qui recevront des boîtes-cadeaux s'inscriront également à l'activité Le plus grand voyage, constituant un cours d'étude biblique en 12 leçons. Cette initiative bénévole vise à enseigner aux enfants la foi chrétienne. Depuis 2009, plus de 26 millions d'enfants ont assisté aux leçons offertes dans le cadre de cette initiative. Chaque enfant ayant suivi avec succès les leçons reçoit un exemplaire du Nouveau Testament dans sa langue maternelle.

Service offert toute l'année :

Des milliers de Canadiens profitent du service offert dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, qui leur permet de remplir des boîtes à chaussures à tout moment de l'année à l'adresse PackaBox.ca. Les Canadiens peuvent choisir des articles à déposer en guise de cadeaux dans les boîtes à chaussures. De plus, ils peuvent téléverser des messages personnels et des photos.

Depuis 1993, l'Opération enfant de Noël a permis de recueillir et de livrer en personne plus de 209 millions de boîtes à chaussures remplies de cadeaux à des enfants dans plus de 170 pays aux prises avec la guerre, la pauvreté, des catastrophes naturelles, la maladie et la famine. Cette année, la Bourse du Samaritain a atteint un jalon important, en remettant en main propre à une jeune fille en Ukraine la 200 millionième boîte à chaussures.

L'Opération enfant de Noël est un programme de la Bourse du Samaritain Canada, un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. Outre l'Opération enfant de Noël, nos initiatives consistent notamment à fournir de l'eau potable, des compétences professionnelles ainsi que du matériel et de la formation agricoles à des familles demeurant dans des pays en voie de développement. Pour en savoir plus, consultez le site BourseduSamaritain.ca.

SOURCE Samaritan's Purse Canada

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 15:42 et diffusé par :