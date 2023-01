Le gouvernement du Canada investit dans un projet de BHP visant l'aménagement de la mine de potasse aux émissions les plus faibles au monde





Cet investissement favorisera une exploitation minière plus écologique et durable, tout en apportant de grands bienfaits à l'économie de la Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Le virage écologique du secteur minier est essentiel pour la transition à une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada investit dans l'adoption de pratiques minières durables pour paver la voie à une économie écoresponsable, tout en soutenant la création d'emplois bien rémunérés qui permettront au pays de répondre à la demande mondiale pour ses minéraux critiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation en appui à un projet de 7,5 milliards de dollars visant à développer sa mine de potasse à faibles émissions, une première mondiale. En effet, cette mine, située à Jansen, en Saskatchewan, devrait générer les plus faibles émissions directes de toutes les mines de potasse au monde. Grâce à ce projet, BHP réduira considérablement l'empreinte carbone de la mine, améliorera la sécurité des travailleurs et mettra en oeuvre une technologie de réduction additionnelle des émissions.

Nous savons à quel point la potasse est importante pour la sécurité alimentaire de notre pays. En investissant aujourd'hui dans les minéraux critiques, nous contribuons à bâtir une industrie stable pour les générations futures. Ce soutien facilitera la production des minéraux critiques nécessaires pour appuyer la transformation et la croissance de l'ensemble de l'économie canadienne, tout en donnant à BHP les moyens de repenser ses activités, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'envisager un avenir carboneutre.

Ce projet permettra au Canada de demeurer un chef de file mondial dans la production de potasse et l'exploitation minière durable. En plus de ses avantages cruciaux en matière environnementale, il aura des retombées positives à long terme pour la population de la Saskatchewan puisque BHP créera et maintiendra 600 emplois hautement qualifiés et offrira plus de 100 stages d'alternance travail-études aux étudiants. Le projet soutiendra les communautés autochtones sous la forme d'emplois et de possibilités économiques, tout en consolidant la position de leader du Canada dans la production de potasse. D'ailleurs, BHP a conclu des accords économiques avec six Premières Nations.

Citations

« Cet investissement confirme que notre gouvernement est toujours prêt à soutenir les vaillants travailleurs de la Saskatchewan, ainsi que les secteurs minier et agricole au pays. La potasse constitue une ressource clé et stratégique pour l'industrie agricole mondiale, et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à BHP pour ce projet qui aura de fortes retombées économiques à la Saskatchewan. Le projet entraînera la création de centaines d'emplois bien rémunérés, tout en favorisant la réalisation d'initiatives écologiques au sein de l'industrie minière. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Des pays du monde entier se tournent vers le Canada, partenaire de confiance, pour obtenir des engrais. En investissant dans cette mine de potasse à faibles émissions, non seulement le Canada améliore la disponibilité de cet intrant essentiel à la production agricole contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, il le fait aussi de façon durable. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

«?Les minéraux critiques sont le fondement d'une économie sobre en carbone. Dans la foulée de la transition mondiale vers la carboneutralité d'ici 2050, la demande de matériaux comme la potasse ne fera qu'augmenter. Grâce à un investissement historique dans ce projet, à savoir la première grande mine de potasse depuis plus de 50 ans, nous soutenons la croissance économique, l'amélioration du développement durable et la création d'emplois durables. C'est une bonne nouvelle pour notre environnement et pour les citoyens de la Saskatchewan.?»

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« La demande de potasse continuera de croître étant donné le besoin d'augmenter le rendement des cultures pour nourrir une population en croissance. Le Canada possède certains des meilleurs gisements au monde, ainsi qu'une main-d'oeuvre des plus compétentes et des forces en développement des ressources. Nous savons que la réussite va au-delà de ce que l'on extrait pour inclure le mode de production, et nous prenons cette responsabilité au sérieux. La phase 1 du projet Jansen établit une nouvelle norme en ce qui concerne la potasse, non seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. BHP est honorée de s'associer au gouvernement, aux peuples autochtones et à la population de la Saskatchewan pour construire une mine où les technologies les plus récentes seront utilisées afin de mettre en place une exploitation productive, efficiente et durable qui profitera à l'ensemble de la région, aux Saskatchewanais et aux actionnaires de BHP pour des décennies à venir. »

- Le président, Minéraux Amériques, BHP, Ragnar Udd

Faits en bref

Le siège social de BHP est situé à Melbourne , en Australie. BHP Canada Inc., qui est situé à Saskatoon , en Saskatchewan , est une filiale constituée en société en 2015.

, en Australie. BHP Canada Inc., qui est situé à , en , est une filiale constituée en société en 2015. La potasse est un intrant essentiel de la production agricole. Elle figure à la liste des minéraux critiques du gouvernement fédéral.

Le projet proposé offrira des possibilités de contrats à des entreprises autochtones de la Saskatchewan .

. BHP prévoit que la mine sera opérationnelle d'ici 2026, avec une capacité de production initiale de 4,3 à 4,5 millions de tonnes de potasse par an, ce qui fera augmenter la production canadienne de ce minéral critique de près de 22 % et permettra au pays de se classer parmi les principaux producteurs mondiaux.

