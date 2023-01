Revue et perspectives du marché des FNB (janvier 2023) : Les FNB font leurs preuves sur des marchés turbulents





Les flux ont atteint 35 milliards de dollars pour l'année au Canada ; les FNB BMO sont en tête du secteur avec de nouveaux flux de 8,4 milliards de dollars pour la douzième année de suite 1

L'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont dominé les marchés

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a publié aujourd'hui son rapport de fin d'année sur les perspectives des fonds négociables en bourse (FNB), qui souligne le succès continu des fonds négociés en bourse (FNB) au Canada. Le rapport présente des experts de l'équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs qui partagent leurs points de vue sur le marché canadien des FNB et sur les tendances des FNB dans les marchés difficiles.

En 2022, le secteur canadien des FNB a atteint 314 milliards de dollars d'actifs et 35 milliards de dollars de nouveaux flux nets. Le secteur a vu 153 nouveaux FNB lancés au cours de l'année. Pour la douzième année de suite, les FNB BMO ont dominé le secteur avec des nouveaux flux de 8,4 milliards de dollars.1

« Les FNB ont prouvé une fois de plus leur valeur en 2022, à la fois en tant que composantes efficaces de portefeuille et en tant qu'outils de négociation efficaces pour aider les investisseurs à atteindre progressivement leurs objectifs financiers, s'est réjoui Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors que nous avons connu des marchés difficiles en 2022, les FNB ont aidé les investisseurs à se repositionner autour de l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés et de l'incertitude des marchés. Les FNB qui se concentrent sur des secteurs du marché comme les facteurs défensifs, les flux de trésorerie et les obligations protégées contre l'inflation se sont avérés efficaces, tandis que les FNB d'actions spécialisés sont nécessaires pour la croissance future. De plus, nous sommes heureux que les FNB BMO continuent de dominer le secteur au chapitre des nouveaux flux pour la douzième année de suite1. »

Principaux thèmes

Inflation : Alfred Lee (gestionnaire de portefeuille)

L'indice des prix à la consommation (IPC), bien qu'il soit encore bien supérieur aux objectifs à long terme, tend dans la bonne direction.

Les FNB exposés à certains secteurs, tels que les obligations protégées contre l'inflation, l'énergie et les infrastructures, peuvent offrir aux investisseurs une protection contre l'inflation.

Facteurs : Chris Heakes (gestionnaire de portefeuille)

Les stratégies de faible volatilité et de dividendes se sont avérées efficaces sur des marchés difficiles.

Les actions matures générant des flux de trésorerie ont apporté de la valeur malgré la hausse des taux d'intérêt et le risque de marché.

Secteurs : Chris McHaney (gestionnaire de portefeuille)

Le FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (symbole : ZEO) a été le FNB BMO le plus performant en 2022. 1

Les FNB du secteur financier canadien ont enregistré des entrées de 407 millions de dollars pour l'année.1

Actions de croissance : Mark Raes (chef, Produits)

La hausse de l'inflation a lourdement pesé sur les valeurs de croissance, les entreprises évaluées sur la base des flux de trésorerie futurs étant désormais confrontées à un taux d'actualisation plus élevé et à des estimations de croissance plus faibles.

Les liquidités mises de côté pourraient créer des occasions importantes pour les investisseurs lorsque les marchés deviendront positifs.

La force du dollar américain a aidé les investisseurs canadiens exposés à des devises non couvertes.

Actifs réels cotés : Vishal Bhatia (gestionnaire de portefeuille)

Les ETF basés sur des actions d'infrastructures cotées en bourse combinent la liquidité et l'efficacité des ETF avec une exposition aux actifs d'infrastructures.

Les ETF d'infrastructures mondiales ont fourni des rendements différenciés grâce à des contrats à long terme avec des mécanismes intégrés de répercussion de l'inflation.

Titres à revenu fixe : Matt Montemurro (gestionnaire de portefeuille)

Après une année très difficile pour les titres à revenu fixe, tant pour les taux d'intérêt que pour le crédit, des signaux positifs peuvent être perçus, car les marchés des titres à revenu fixe se sont réinitialisés.

Une approche en haltère des FNB à revenu fixe, avec des FNB de crédit à court terme et des FNB d'État à long terme, s'est avérée populaire auprès des investisseurs.

FNB équilibrés : Erin Allen (vice-présidente, Distribution des FNB en ligne)

La commodité des solutions de FNB équilibrés tout-en-un et à faible coût séduit tous les types d'investisseurs.

Les FNB équilibrés canadiens ont enregistré des entrées de fonds de 1,8 milliard de dollars au cours de l'année.1

Pour visionner l'intégrité du rapport sur les perspectives des FNB, cliquez ici.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

1 Recherche et stratégie FBN, Flux des FNB canadiens, décembre 2022

Les opinions exprimées par les auteurs représentent leur évaluation des marchés au moment de la publication. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l'achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs. Cette communication est fournie à titre informatif seulement.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

MD/MCMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 13 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 79,2 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1 Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 15:00 et diffusé par :