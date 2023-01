Déclaration : Le Cardinal Ouellet annonce ses nouvelles fonctions au sein de l'Église





MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Après plus d'une douzaine d'années comme préfet du Dicastère pour les évêques, dont trois au-delà de la limite d'âge normalement prévue pour exercer cette fonction, il est temps pour moi de relever de nouveaux défis, toujours au service de l'Église et auprès du Saint-Siège, et ce, à compter du 12 avril prochain lorsque je quitterai mes fonctions.

J'entends désormais me consacrer à un projet qui me tient particulièrement à coeur, soit d'assurer le suivi et l'implantation des travaux menés l'année dernière à Rome dans le cadre du symposium international portant sur le sacerdoce. Ces nouvelles fonctions m'amèneront à la rencontre de ceux faisant de notre Église une force vive, partout dans le monde.

Je tiens à remercier le pape François de me permettre de continuer à servir ainsi l'Église et le Saint-Siège et pour avoir accepté ma démission à titre de préfet du Dicastère pour les évêques. Je suis ravi que le Dicastère soit confié à l'évêque Robert Francis Prevost et lui souhaite que l'exercice de ces fonctions soit pour lui source d'accomplissement comme elles l'ont été pour moi.

Cardinal Marc Ouellet

SOURCE Cardinal Ouellet

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 14:56 et diffusé par :