DÉCLARATION - Mise à jour sur la situation relative à la COVID-19 au Canada - 27 janvier 2023





OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) émet la présente déclaration afin de faire le point sur l'intervention en cours pour lutter contre la COVID-19. L'ASPC continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires dans le but de coordonner la réponse du Canada.

Le 27 janvier 2023, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué une réunion de son Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI) afin de déterminer si la pandémie de COVID-19 constitue toujours une urgence de santé publique de portée internationale. Le directeur général de l'OMS a pris en considération les conseils formulés par le Comité et a déterminé que la pandémie mondiale de COVID-19 constitue toujours une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). En outre, le directeur général de l'OMS a publié les conseils susmentionnés à titre de recommandations temporaires en vertu du RSI.

Depuis le début de la pandémie, la priorité absolue du gouvernement du Canada est de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. En se fondant sur les données scientifiques et les éléments probants les plus récents, le gouvernement continuera de collaborer avec les provinces et les territoires afin de mettre en oeuvre une approche durable et à long terme pour assurer la gestion continue de la COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît la conclusion du directeur général de l'OMS selon laquelle la situation relative à la COVID-19 continue de constituer une USPPI, étant donné que le virus SRAS-CoV-2 ne cesse d'évoluer et circule toujours largement partout au Canada et dans de nombreux autres pays dans le monde. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en collaboration avec ses partenaires internationaux, l'OMS ainsi que les provinces et les territoires canadiens afin de surveiller la situation relative à la COVID-19 et de déterminer la meilleure marche à suivre pour limiter la propagation du virus et réduire les répercussions sur la santé et la société. L'ASPC continuera de publier régulièrement des mises à jour à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles.

Dans le cadre de ses activités de surveillance continue, le gouvernement du Canada continuera d'évaluer l'épidémiologie mondiale de la COVID-19 et d'y contribuer, notamment en travaillant avec ses partenaires internationaux au renforcement de la capacité de séquençage de fragments génomiques viraux. Un solide programme de surveillance en laboratoire est en place dans les provinces et les territoires pour détecter les variants du SRAS-CoV-2 au Canada, y compris les variants préoccupants de la lignée d'Omicron, comme le variant XBB.1.5.

Le virus de la COVID-19 est toujours actif et le nombre d'hospitalisations demeure élevé au Canada. Aussi, l'application de plusieurs mesures de prévention, comme recevoir les doses de rappel appropriées pour la COVID-19 et utiliser les mesures de protection individuelle recommandées, demeure la meilleure façon de réduire le risque de développer une forme grave de la maladie et de limiter le fardeau pour le système de santé.

