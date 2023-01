Prix Solutions climatiques Québec - Le plus grand prix de l'histoire du Québec destiné aux OBNL et aux entreprises de technologies propres en démarrage





MONTRÉAL, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les organisateurs du prix Solutions climatiques Québec ont annoncé aujourd'hui la première édition du plus important prix incitatif en matière de climat de l'histoire du Québec.

Le prix Solutions climatiques Québec comprend deux catégories de prix : le prix « Recherche de pointe » pour les organisations à but non lucratif et le prix « Entreprise en démarrage ». Les deux prix seront d'un montant total de plus de 250 000 $.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, Benoit Charette, affirme que cette initiative inédite soutiendra le développement de l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies propres et renforcera la place du Québec sur la scène internationale en matière d'enjeux liés aux changements climatiques.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le prix Solutions climatiques Québec qui vise à tirer parti de l'innovation et du talent québécois. Le prix Solutions climatiques Québec nous offre l'occasion de souligner le rôle important de l'écosystème québécois en matière de technologies vertes dans le développement de solutions pour des enjeux mondiaux », a expliqué le ministre Charette.

« Nous sommes fiers de diriger cette initiative et ravis du soutien enthousiaste de nos partenaires du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire qui rend ce projet visionnaire possible », a déclaré Jeff Hart, président du conseil d'administration du prix Solutions climatiques.

Les partenaires du prix Solutions climatiques et du Festival lors duquel seront annoncés les gagnants sont notamment JNF Canada, Cycle Momentum, StartUp Fest, 2 Degrés et Esplanade.

Galith Levy, directrice générale du prix Solutions climatiques, a ajouté : « Le monde a besoin de solutions diverses pour lutter contre la crise climatique et nous sommes persuadés que le Québec peut être un chef de file mondial dans ce domaine. Le prix Solutions climatiques peut contribuer à propulser le développement de solutions québécoises qui auront un impact à l'échelle mondiale. »

L'objectif du prix Solutions climatiques Québec est de trouver des solutions révolutionnaires fondées sur l'innovation pour s'attaquer à certains des problèmes climatiques mondiaux les plus urgents. Ces solutions pourront ensuite être élaborées et deployées de façon concrète et rapide pour atteindre les objectifs suivants :

La réduction des gaz à effet de serre

L'amélioration de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie

Le développement d'une capacité de captage de carbone par des moyens naturels ou artificiels

La date limite pour soumettre les dossiers de candidature a été reportée au 20 février 2023. Les lauréats seront dévoilés lors du Festival des Solutions climatiques Québec qui aura lieu à Montréal les 23 et 24 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal.

Premier prix : Catégorie « Recherche de pointe »

Le prix Solutions climatiques Québec pour la catégorie « Recherche de pointe » est une somme de 100 000 $ qui sera attribuée à deux OBNL, grâce au soutien de FNJ Canada.

Les candidatures seront notées en fonction de critères comme l'efficacité, l'innovation, le potentiel de développement, la rentabilité et la qualité du projet présenté.

Les équipes des organisations admissibles suivantes sont invitées à soumettre leurs projets :

les instituts de recherche québécois;

les universités québécoises;

les organismes sans but lucratif du Québec, tels que les hôpitaux, les centres régionaux de recherche et développement ainsi que les organismes environnementaux enregistrés comme organisme de bienfaisance;

les « incubateurs » sans but lucratif associés à un ou à plusieurs des organismes mentionnés plus haut.

Le gagnant du premier prix de la catégorie « Recherche de pointe » remportera une somme de 60 000 $. Le gagnant du deuxième prix remportera une somme de 40 000 $.

Deuxième prix : Miser sur la culture entrepreneuriale du Québec

Géré par Cycle Momentum, le prix Solutions climatiques pour les entreprises de technologie propre en démarrage situées au Québec, qui s'élève à 100 000 $, a été rendu possible grâce au soutien visionnaire de partenaires et de commanditaires qui pensent qu'un avenir meilleur nécessite une innovation créative.

Les conséquences des changements climatiques nécessitent de nouvelles idées audacieuses. En tant que chef de file dans la lutte contre les changements climatiques, le prix Solutions climatiques est reconnaissant envers les partenaires d'affaires, dont la Banque Nationale du Canada, Canderel et Davies Ward Phillips & Vineberg.

De nouveaux défis et de nouvelles occasions de remporter des prix supplémentaires seront annoncés prochainement.

Tous les détails sur l'admissibilité, les partenaires, les commanditaires et la façon de participer se trouvent sur le site www.prixsolutionsclimatiques.com.

À propos du prix des Solutions climatiques

Plus de 2 millions de dollars ont été décernés à l'échelle internationale en 2022 par l'organisme afin d'inspirer des solutions révolutionnaires pour mettre fin à la crise climatique. Cette année, le prix Solutions climatiques Québec accordera plus de 250 000 $ sous forme de prix et d'investissements à des innovateurs québécois lors du festival prix Solutions climatiques qui se tiendra à Montréal en mai 2023. Au-delà d'un prix, l'organisation se veut une plateforme qui rallie les joueurs clés de l'écosystème et propulse de l'avant l'innovation au fort potentiel d'impact.

À propos de Cycle Momentum

Cycle Momentum est un accélérateur et une plateforme d'innovation ouverte regroupant un collectif international d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'innovateurs. Sa mission est de trouver des solutions novatrices aux grands enjeux écologiques auxquels l'humanité est confrontée. Fondée par Cycle Capital, Cycle Momentum offre aux entrepreneurs du mentorat, des ateliers de formation et des séances de réseautage. Elle travaille avec de grandes entreprises pour stimuler l'acquisition et l'intégration de technologies.

SOURCE Prix Solutions climatiques

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 14:30 et diffusé par :