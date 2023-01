Québec investit 2,3 millions de dollars dans les Alliances pour la solidarité : des partenaires clés pour le soutien aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la poursuite des efforts du gouvernement du Québec qui visent à mieux lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les organismes mandataires des Alliances pour la solidarité dans toutes les régions du Québec pourront compter sur un soutien supplémentaire de plus de 2,3 millions de dollars pour maintenir le travail de concertation des organismes contribuant à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce lors de son passage en Montérégie-Ouest dans le cadre de la première activité de sa tournée régionale. Cette tournée vise à permettre à la ministre de discuter avec les organismes partenaires de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et les différents acteurs du milieu communautaire des enjeux soulevés sur le terrain.

Partout au Québec, ce sont 21 mandataires des Alliances pour la solidarité qui bénéficieront de la somme investie par le gouvernement du Québec. Cette somme servira notamment à maintenir active la mobilisation des partenaires locaux et régionaux ainsi qu'à permettre la poursuite des projets soutenus, au-delà de l'échéance fixée au 31 mars 2023.

Les Alliances pour la solidarité chapeautent un réseau d'organismes mandataires, désignés par les élus en région.

Les travaux menés par les Alliances et les organismes mandataires permettront de déterminer les meilleures pratiques en vue de mieux lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ainsi, un réseau de partenaires renforcé se traduira par un meilleur accompagnement des personnes et des familles en situation de vulnérabilité.

« Partout sur le territoire québécois, les Alliances pour la solidarité font un travail exceptionnel en matière d'appui des organismes mandataires qui travaillent à lutter contre la pauvreté dans nos communautés. Notre gouvernement apporte une aide financière bonifiée pour leur permettre de continuer leurs efforts à renforcer le tissu social et à soutenir les personnes et les familles en situation de vulnérabilité. Les projets à réaliser sont porteurs et visent à réduire la pauvreté et à assurer l'épanouissement des personnes qu'ils visent à appuyer. Je remercie les partenaires pour leur dévouement dans l'atteinte de cet objectif important. Bravo! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Soutenir les Alliances pour la solidarité, c'est appuyer des actions pour combattre la pauvreté qui sont menées par des organismes bien ancrés dans leur milieu. Ce sont eux les mieux placés pour trouver des solutions concrètes et adaptées à la lutte contre l'exclusion, pour sensibiliser la communauté et pour aider les personnes en situation de vulnérabilité. Je les remercie de leur vigilance et de leur travail quotidien pour rendre nos sociétés toujours plus justes et inclusives. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire pour le volet Action communautaire et députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Nous sommes heureux de recevoir dans la région et dans la circonscription de Beauharnois la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau. L'aide financière annoncée rassure les organismes et les assure que leurs missions et leurs actions ont un sens, qu'elles donnent de l'espoir et des moyens pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. La reconnaissance du travail des mandataires est indéniable et nécessaire. Merci beaucoup aux nombreux intervenants qui assurent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Étant impliqué de très près dans le déploiement des Alliances, le réseau des CDC accueille favorablement l'injection de sommes supplémentaires pour permettre la prolongation des projets collectifs visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et espère que cette période de prolongation puisse aussi permettre l'évaluation des structures afin de revoir et de bonifier les mécanismes avant leur renouvellement s'il y a lieu. »

Sébastien Guernon, président de la Table nationale des Corporations de développement communautaire

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 prévoyait la conclusion d'ententes, nommées Alliances pour la solidarité, signées entre les mandataires, les élus locaux et le gouvernement du Québec, partout sur le territoire québécois.

Les protocoles des Alliances sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2023. Avec la somme de plus de 2,3 millions de dollars annoncée aujourd'hui, les mandataires pourront maintenir leurs démarches de mobilisation des milieux et appuyer les promoteurs de projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cet investissement provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, qui a été institué par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

La ministre Chantal Rouleau se rendra dans toutes les régions du Québec au cours des prochaines semaines pour rencontrer les organismes en action communautaire de même que les acteurs qui soutiennent les personnes en situation de vulnérabilité. Cette série de visites sera l'occasion de faire un état des lieux qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de renforcer l'action communautaire et de moderniser les programmes d'assistance sociale.

