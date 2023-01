ORFALI BROS BISTRO EST NO.1 DU PALMARÈS DU MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS POUR L'ANNÉE 2023





- Orfali Bros Bistro à Dubaï, Émirats arabes unis, a été nommé The Best Restaurant in Middle East & North Africa 2023

- Ce palmarès comprend des lauréats de 14 villes différentes de la région MENA, de Marrakech et Tunis à Riyad et Koweït

- OCD Restaurant à Tel Aviv, Israël, a reçu le le Sustainable Restaurant Award, sponsorisé par Arla Pro

- Em Sherif à Beyrouth, Liban, a remporté l'Art of Hospitality Award

- Moustafa Elrefaey a remporté l'Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award

- Karim Bourgi a remporté le MENA's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Valrhona

- Fusions by Tala à Manama, au Bahreïn, a remporté le Highest Climber Award, après avoir gagné 36 places pour devenir No.3

- Ossiano à Dubaï a reçu le Highest New Entry Award, sponsorisé par Aspire Lifestyles, après avoir été No.4

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les vedettes du monde de la restauration se sont retrouvées ce soir à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, pour la deuxième édition des Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants awards, parrainés par S.Pellegrino et Acqua Panna. Des restaurants de 14 villes ont été élus comme les 50 meilleures destinations gastronomiques de la région MENA lors d'un événement organisé en partenariat avec le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi, qui s'est conclu par l'annonce du restaurant No.1 de la région, Orfali Bros Bistro.

Orfali Bros Bistro, bistrot gastronomique sans licence et cuisine laboratoire situé dans le quartier contemporain Wasl 51 de Dubaï, a été fondé en 2021 par trois frères originaires de Syrie : Mohammad, Wassim et Omar Orfali. Le menu propose des plats autour du Moyen-Orient, qui rendent hommage aux racines alépines des trois frères, tout en reflétant le multiculturalisme et l'esprit avant-gardiste de Dubaï.

Le restaurant gastronomique indien Trèsind Studio, situé à The Palm Jumeirah, à Dubaï, est No.2, suivi de Fusions by Tala, à Manama (No.3). Consultez le classement complet ici .

William Drew, directeur du contenu de Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, a déclaré : « C'est un grand honneur d'annoncer qu'Orfali Bros Bistro est No.1. Il ne fait aucun doute que cet établissement définit une nouvelle norme en matière de créativité, d'innovation et de présentation des plats, associée à un style de service intimiste, et nous sommes ravis de célébrer son excellence aux côtés de tant d'autres dans la région. »

