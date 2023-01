De nouvelles ressources de prévention de la cybercriminalité offertes au secteur du détail par le Conseil canadien du commerce de détail





Cybersécurité au détail : des outils pour mieux se protéger des menaces croissantes de la cybercriminalité

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Les détaillants, tout comme les consommateurs, sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques.

Voilà pourquoi le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec des spécialistes de la cybercriminalité, des responsables des TI du secteur du détail, des professionnels de la prévention des pertes et la Police provinciale de l'Ontario (PPO) - ainsi qu'avec le généreux soutien du ministère du Solliciteur général du gouvernement de l'Ontario - a décidé de créer le Programme Cybersécurité au détail du CCCD, qui a été lancé dernièrement

L'effort collectif à l'origine du Programme Cybersécurité au détail du CCCD aidera à créer des ressources essentielles pour informer les détaillants sur la façon de renforcer leurs systèmes et d'enseigner à leur personnel les meilleures pratiques de prévention de la cybercriminalité.

« Avec les changements qui surviennent dans la façon dont les gens magasinent et effectuent des achats, les détaillants et les consommateurs sont de plus en plus souvent la cible de cybercriminels, lesquels sont difficiles à identifier et peuvent sévir de partout, explique Rui Rodrigues, Conseiller de direction, Prévention des pertes et Gestion des risques, du CCCD. Nous sommes heureux de travailler avec un vaste éventail de spécialistes afin de créer des outils et des stratégies pour mieux nous protéger de la malheureuse recrudescence de ces activités répréhensibles. »

Le Programme Cybersécurité au détail du CCCD est offert gratuitement en français et en anglais. Les ressources seront créées au cours de la prochaine année et comprendront à terme :

Des liens vers les ressources les plus récentes et les plus importantes de l'industrie en matière de réduction de la cybercriminalité dans le secteur du détail.

Des guides téléchargeables et des vidéos sur l'hameçonnage, le détournement de domaine et les menaces à l'identité.

Des modules d'apprentissage en ligne destinés à assurer la formation des employés sur les meilleures pratiques de prévention de la cybercriminalité.

Le lancement du programme se fera par la présentation d'une série de six webinaires gratuits :

Pour en savoir plus ou vous inscrire à l'un des webinaires du Programme Cybersécurité au détail, veuillez consulter le site du Conseil canadien du commerce de détail.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

