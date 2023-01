La solution Smart i-Building de Wipro présentée au Microsoft Technology Center de Zurich





Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), une société de conseil et de services technologiques de premier plan, a annoncé ce jour que «Smart i-Building», sa dernière solution de construction intelligente, est présentée actuellement au Microsoft Technology Center de Zurich (Suisse).

Smart i-Building est une solution de gestion des bâtiments intégrée et modulaire, «Impact Intelligent», prenant en charge l'internet des objets et qui s'exécute sur la plateforme Microsoft Azure. La solution réduit les coûts et l'empreinte écologique des immeubles de bureaux en améliorant l'utilisation de l'espace, en réduisant la consommation d'énergie et en augmentant l'efficacité opérationnelle. En moyenne, les bâtiments équipés de la solution Smart i-Building permettent de réaliser 10 à 30% d'économies d'énergie.

«Smart i-Building est conçu pour aider nos clients à atteindre leurs cibles de durabilité ainsi que les objectifs climatiques de la Suisse, a déclaré René Mulder, responsable pays et directeur général ? Suisse, Wipro Limited. Nous sommes ravis de présenter cette solution innovante à nos clients au Microsoft Technology Center et de démontrer ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'on travaille en collaboration avec un partenaire tel que Microsoft.»

Jo Debecker, responsable mondial des services d'infrastructure cloud, Wipro Limited, a ajouté: «L'espace de bureau traditionnel évolue. Le travail devient hybride, la main-d'oeuvre distante et connectée numériquement, ce qui oblige les entreprises à repenser la conception des espaces de bureau de manière à favoriser une collaboration plus étroite et à accroître la créativité et l'innovation. Smart i-Building est l'un des nombreux moyens que nous offrons à nos clients pour les aider à s'adapter aux nouveaux modes de travail et à déployer les technologies nécessaires pour engager et gérer la main-d'oeuvre de demain.»

Inauguré en mai 2022, le Microsoft Technology Center de Zurich peut accueillir près de 600 clients visiteurs. Les nouvelles technologies et applications y sont mises en lumière et de nombreuses solutions conçues avec des partenaires et des clients, offrant des expériences immersives ainsi que des engagements techniques approfondis axés sur les résultats opérationnels, y sont présentées.

Catrin Hinkel, PDG de Microsoft Suisse, a déclaré: «Les clients peuvent dès maintenant voir la présentation de la solution de Wipro au Microsoft Technology Center. Issue d'un travail collaboratif, notre solution apporte aux clients du marché suisse toute la puissance de nos relations pour faciliter leur parcours de transformation numérique.»

