Avis aux médias - Visite de la gouverneure générale en Finlande - Itinéraire

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite d'État en République de Finlande, du 6 au 10 février 2023. Cette visite servira à souligner les 75 ans de relations bilatérales officielles entre le Canada et la Finlande, un partenaire estimé dont les vues sont semblables aux nôtres et qui est membre de l'Union européenne.

Cette visite de Son Excellence renforcera la solidarité du Canada avec ses partenaires, ainsi que son appui résolu à la sécurité européenne et à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Ce sera une occasion de faire progresser des priorités communes dans les domaines des droits de la personne, de la démocratie, de l'égalité des genres et des changements climatiques.

La visite mettra également en évidence la position unique que la gouverneure générale occupe dans les régions circumpolaires relativement aux grands axes de notre coopération avec nos partenaires, notamment le savoir autochtone, le développement durable, la transition verte, la gouvernance de l'Arctique, le rôle primordial des États arctiques comme chefs de file dans les questions arctiques et l'importance d'un processus décisionnel fondé sur des règles pour assurer la stabilité de la région.

La gouverneure générale prononcera plusieurs allocutions pendant sa visite, notamment lors d'une table ronde sur les effets des changements climatiques dans l'Arctique qui sera organisée par l'Université de Laponie.

L'horaire est indiqué en heure de l'Europe orientale (EET).

Le lundi 6 février

Helsinki

Tard dans la soirée

Arrivée à Helsinki

FERMÉ AUX MÉDIAS

Le mardi 7 février

Helsinki

10 h

Cérémonie d'accueil officielle au palais présidentiel

À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par Son Excellence monsieur Sauli Niinistö, président de la République de Finlande, et son épouse, madame Jenni Haukio. Ils inspecteront une garde d'honneur et assisteront à l'interprétation des hymnes nationaux. Ils se rendront ensuite à l'intérieur du palais pour signer le livre d'or et poser pour la photo officielle.

Palais présidentiel

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - Cérémonie d'accueil et photo officielle

10 h 20

Rencontre avec le président de la République de Finlande

La gouverneure générale rencontrera le président de la République de Finlande pour discuter du resserrement des relations canado-finlandaises et des valeurs que les deux pays partagent dans des domaines comme les droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques et le soutien à la sécurité européenne.

Palais présidentiel

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - Au début de la réunion seulement

11 h 50

Conférence de presse au palais présidentiel

La gouverneure générale et le président de la République de Finlande feront tous deux une déclaration et répondront aux questions des médias.

Voir la conférence en direct

Palais présidentiel

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

12 h 20

Dîner officiel offert par le maire d'Helsinki

Son Excellence participera à un dîner offert par M. Juhana Vartiainen, maire d'Helsinki. Le président de la République de Finlande sera également présent.

Hôtel de ville d'Helsinki

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - À l'arrivée, à la signature du livre d'or et au début du dîner

14 h 50

Rencontre avec le premier vice-président du Parlement

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence monsieur Antti Rinne, premier vice-président du Parlement. Après la rencontre, Son Excellence sera présentée aux membres du Parlement présents à la Chambre.

Parlement

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - À l'arrivée, à la prise de la photo officielle, au début de la réunion et lors de la présentation aux membres du Parlement

15 h 40

Rencontre avec la première ministre de la Finlande

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence madame Sanna Marin, première ministre de la République de Finlande, pour discuter de priorités communes du Canada et de la Finlande.

Résidence Kesäranta

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - À l'arrivée seulement

19 h

Dîner d'État au palais présidentiel

Son Excellence prendra part à un dîner d'État offert par le président de la République de Finlande. Le président et la gouverneure générale prononceront des allocutions.

Palais présidentiel

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS - À l'arrivée et pendant les allocutions

Le mercredi 8 février

Helsinki



10 h

Cérémonie de dépôt de couronne

La gouverneure générale assistera à une cérémonie de dépôt de couronne au cimetière de Hietaniemi, site consacré aux funérailles nationales en Finlande.

En savoir plus sur le cimetière de Hietaniemi (le site n'est pas disponible en français)

Cimetière de Hietaniemi

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

10 h 30

Table ronde sur l'innovation en éducation

Son Excellence rencontrera des autorités du secteur de l'éducation finlandais pour discuter du système d'éducation de leur pays et des défis à relever dans les régions éloignées, notamment dans le Nord. Après la discussion, la gouverneure générale aura l'occasion de rencontrer des étudiants inscrits au programme Yrityskyla, une méthode finlandaise d'apprentissage par l'expérience.

En savoir plus sur le programme Yrityskyla (le site n'est pas disponible en français)

Musée de la technologie

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - Au début de la rencontre avec les étudiants

12 h

Déjeuner de travail avec des jeunes de divers groupes engagés dans la vie civique

La gouverneure générale rencontrera de jeunes Finlandais engagés dans la vie civique et représentant différentes organisations. Le déjeuner rassemblera des représentants du peuple sami, des militants 2ELGBTQI+, des militants pour les droits des personnes handicapées, des représentants des syndicats étudiants nationaux et des jeunes qui représentent la Finlande dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Les jeunes discuteront de la vie en Finlande à la lumière de leurs différentes perspectives, notamment en ce qui concerne la diversité et l'inclusion.

Bibliothèque Oodi

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Le jeudi 9 février

Rovaniemi

11 h

Table ronde sur les effets des changements climatiques dans l'Arctique

La gouverneure générale prononcera des allocutions sur les effets des changements climatiques dans l'Arctique et leurs répercussions sur les communautés nordiques du Canada et d'autres régions arctiques. Suivra un débat d'experts organisé par l'Université de Laponie qui approfondira le thème susmentionné.

En savoir plus sur l'Université de Laponie (le site n'est pas disponible en français)

Centre Arktikum

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

12 h 05

Déjeuner de travail offert par la mairesse de Rovaniemi

Son Excellence prendra part à un déjeuner offert par madame Ulla-Kirsikka Vainio, mairesse de Rovaniemi.

Centre Arktikum

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

13 h 40

Visite à l'école polyvalente Ylikylä

La gouverneure générale visitera l'école polyvalente Ylikylä pour découvrir comment se déroulent l'enseignement de la langue samie et l'apprentissage à distance pour les enfants samis. Elle y rencontrera de jeunes enfants qui apprennent la principale langue samie.

École polyvalente Ylikylä

SÉANCE DE PHOTOS POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - Au début de la visite en classe

14 h 30

Visite au Commandement aérien de la Laponie

Son Excellence effectuera une visite au Commandement aérien de la Laponie, l'unité de l'armée de l'air finlandaise responsable de la défense aérienne et de l'intégrité du territoire finlandais. Elle découvrira les opérations et les capacités de cette unité.

En savoir plus sur le Commandement aérien de la Laponie (le site n'est pas disponible en français)

Base du Commandement aérien de la Laponie, aéroport de Rovaniemi

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Le vendredi 10 février

Helsinki

En matinée

Départ d'Helsinki

FERMÉ AUX MÉDIAS

