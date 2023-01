Owlin lance une solution KYC de bout en bout pour les prestataires de services de paiement





Aujourd'hui, la plateforme d'IA d'Owlin a annoncé le lancement d'Owlin for KYC, offrant aux prestataires de services de paiement (PSP) une solution unique pour la prise en charge, le suivi et la gestion des départs des commerçants.

En offrant cette nouvelle solution, Owlin aide les PSP à répondre à certaines de leurs priorités les plus urgentes, à savoir satisfaire aux exigences réglementaires récentes et à faire face aux incertitudes découlant de l'évolution économique actuelle.

Owlin for KYC permet aux PSP de filtrer leurs commerçants en fonction de plusieurs sources de données, notamment les médias indésirables, les sanctions, les personnes politiquement exposées et les évaluations des clients. Cette dernière offre d'Owlin améliorera de manière considérable les processus KYC, en particulier dans le cas où les PSP sélectionnent manuellement les commerçants par rapport à différentes sources de données pour vérifier tout risque au sein de leur catalogue de commerçants.

Owlin for KYC permet une transition transparente entre la phase de prise en charge et le suivi continu, avec toutes les données associées aux étapes de prise en charge et de suivi conservées et disponibles sous forme de piste d'audit de bout en bout.

Sarah Lane, directrice commerciale chez Owlin, commente :

« Les échanges avec nos clients et prospects PSP existants nous ont permis de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent pour satisfaire les nouvelles exigences réglementaires. Au cours des deux derniers mois, nous nous sommes immergés dans les flux de travail existants en matière de prise en charge et de conformité pour concevoir notre offre de PSP à partir de zéro afin de répondre aux exigences futures.

De ce fait, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'annoncer le lancement de notre solution KYC de bout en bout pour les PSP, qui répond directement au souhait de nos clients de combiner la veille de classe mondiale d'Owlin sur les médias indésirables avec un soutien à la prise en charge et à l'auditabilité. Nous pouvons maintenant offrir à nos clients une solution unique pour répondre à leurs besoins opérationnels en matière de prise en charge et de suivi, soutenue par un cadre robuste pour satisfaire leurs exigences réglementaires ».

À propos d'Owlin

Owlin est une plateforme basée sur l'IA qui vous aide à structurer les actualités et à intégrer dans les flux de travail quotidiens les informations sur les risques et les marchés qui peuvent affecter votre activité. Owlin vous fournit des informations essentielles de manière proactive, continue et en temps réel.

Grâce à la visualisation des données complexes dans une interface simple et personnalisable, Owlin veille à ce que vous ne vous perdiez pas dans la masse d'informations. Owlin applique l'IA (traitement du langage naturel) pour fournir des informations précieuses dissimulées dans les données. Cela vous permet, à vous et à votre entreprise, de travailler plus rapidement, d'être mieux informés, de réduire les risques et de rester à l'affût des possibilités et des tendances.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 13:10 et diffusé par :