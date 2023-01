BMO Ligne d'action aide les investisseurs autonomes à accéder à des Données ESG





MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle fonctionnalité Données ESG, qui fournit aux investisseurs autonomes des évaluations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les actions individuelles et les FNB, afin de les aider à évaluer les risques et les occasions ESG des investissements qu'ils effectuent.

Selon un sondage récent de BMO Ligne d'action, 65 pour cent des Canadiens estiment qu'il est important d'investir dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs personnelles en matière de changements climatiques, de droits de la personne, de gouvernance responsable et de pratiques d'entreprise éthiques. Près de la moitié (45 pour cent) des Canadiens qui détiennent des placements sont désireux d'en apprendre davantage sur les pratiques ESG d'une entreprise lorsqu'ils envisagent d'y investir. De plus, 75 pour cent des répondants croient qu'il est possible d'acheter des placements qui ont un bon sens financier tout en s'alignant sur leurs valeurs personnelles.

« Les investisseurs envisagent de plus en plus leurs portefeuilles sous l'angle de la durabilité, avec une sensibilisation accrue aux facteurs ESG, tout en évaluant la façon dont les entreprises gèrent les questions environnementales, sociales et de gouvernance essentielles, a déclaré Andrea Casciato, chef, Investissement en ligne, BMO Ligne d'action. La fonctionnalité Données ESG de BMO Ligne d'action offre un nouveau cadre pratique pour aider les investisseurs à analyser leurs portefeuilles en tenant compte de la durabilité et leur donner les moyens de prendre des décisions de placement éclairées qui correspondent à leurs stratégies et à leurs valeurs. »

À la fine pointe du secteur, la fonctionnalité Données ESG est intégrée de manière transparente aux plateformes web et mobiles de BMO Ligne d'action, permettant aux investisseurs d'en apprendre davantage sur les actions et les FNB pendant qu'ils bâtissent et gèrent leur portefeuille. Grâce à Données ESG, les investisseurs peuvent consulter la cote globale, voir comment l'entreprise se comporte par rapport aux piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance, et comparer la cote de n'importe quelle entreprise au cours de son action et à ses pairs du secteur en une seule vue.

La fonctionnalité Données ESG de BMO Ligne d'action permet également aux investisseurs de réaliser les tâches suivantes :

identifier les leaders du secteur en fonction des risques à long terme tels que les changements climatiques, le capital humain, la gouvernance d'entreprise, la diversité des conseils d'administration, etc.;

se tenir informés des questions commerciales spécifiques au secteur qui peuvent créer des occasions et des risques importants;

analyser le rendement des entreprises par rapport aux standards et principes internationaux.

Données ESG de BMO Ligne d'action comprend des cotes ESG de MSCI1 qui s'appuient sur les 40 années d'expérience de MSCI dans la mesure objective et la modélisation du rendement ESG et englobent plus de 10 000 sociétés et 785 000 titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle mondiale2.

« Nos recherches montrent que les investisseurs canadiens sont avides d'informations sur les stratégies ESG et veulent comprendre comment ces éléments peuvent avoir un impact sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, poursuit Mme Casciato. Nous sommes fiers d'offrir cette nouvelle fonctionnalité pour aider nos clients à améliorer leurs finances en se bâtissant un portefeuille aligné sur leurs valeurs. La raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, est soutenue par des engagements envers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, ce qui alimente notre stratégie, laquelle vise à offrir des points de vue et des solutions d'investissement à nos clients de la manière la plus efficace. »

Pour plus d'informations sur l'investissement ESG, écoutez l'édition spéciale sur l'investissement responsable et les facteurs ESG de la série de balados Investissements plus futés de BMO. Une transcription francophone du balado sera disponible ici dès le 1er février 2023. Cet épisode explore les enjeux et les possibilités de l'investissement responsable et explique comment commencer.

Le sondage de BMO sur l'investissement ESG a été réalisé par Pollara Strategic Insights au moyen d'un sondage en ligne auprès de 1 538 adultes canadiens du 13 au 15 janvier 2023. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,4 pour cent, 19 fois sur 20.

