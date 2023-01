Célébrez le Mois de l'histoire des Noirs avec le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens





DRESDEN, ON, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens propose des visites en personne et virtuelles pour tous les âges. Le musée explorera également le legs historique de Mary Ann Shadd Cary - une pionnière de l'édition, de l'éducation et du droit - qui a profondément marqué l'histoire des Noirs au Canada.

Programme du Mois de l'histoire de Noirs

Visites générales en personne au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Du 7 au 10 février 2023, de 10 h à 15 h

Le musée sera ouvert au public pour des visites guidées à 10 h, midi et 14 h du 7 au 10 février. Les groupes de 20 personnes ou plus doivent réserver en envoyant un courriel à [email protected] .

Visite virtuelle GRATUITE au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le 28 février 2023, de 14 h à 15 h 15 (HE)

Participez à une visite gratuite en direct de 75 minutes pour découvrir l'histoire du révérend, abolitionniste et conducteur du chemin de fer clandestin Josiah Henson, et l'histoire du chemin de fer clandestin. Votre expérience de diffusion en direct comprendra une visite du musée et de la propriété. Une brève séance de questions et réponses suivra la visite. Réservez votre place dès aujourd'hui (en anglais seulement).

Visites virtuelles du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens pour les groupes scolaires

De février à mars, les mardis, mercredis et jeudis

Cette populaire visite en direct de 60 minutes pour les écoles est complète pour février, mais il reste de nombreuses places pour le mois de mars. Conçue pour les enseignants, cette visite présente l'histoire du chemin de fer clandestin à travers des artefacts, une visite à pied des bâtiments historiques, des activités interactives et des récits incroyables. Une brève séance de questions et réponses suivra chaque visite. L'inscription est obligatoire. Réservez une visite pédagogique ici (en anglais seulement).

Au-delà du chemin de fer clandestin: Le legs vivant de Mary Ann Shadd Cary

Écoutez des conversations préenregistrées captivantes célébrant le 200e anniversaire de la naissance de Mary Ann Shadd Cary, une pionnière du XIXe siècle dans les domaines de l'édition, de l'éducation et du droit. Mme Cary a été la première femme noire éditrice d'un journal au Canada. Elle a créé une école intégrée pour les réfugiés noirs à Windsor et, en 1883, elle est devenue l'une des premières femmes noires à obtenir un diplôme en droit en Amérique du Nord. Les vidéos pourront être visionnées à partir de la mi-février sur la chaîne YouTube de la Fiducie du patrimoine ontarien.

Programme virtuel GRATUIT : Black Voices (In)Justice: Supporting Black Youth

Representation in the Legal Profession (Les voix noires dans l'(In)justice : Soutenir la représentation des jeunes Noirs dans la profession juridique)

Le 2 mars 2023, de 10 h à 12 h 30 (HE)

Joignez-vous à la Fiducie du patrimoine ontarien et au cabinet d'avocats Aird & Berlis pour un programme gratuit afin de découvrir le legs de Mary Ann Shadd Cary et ses réalisations en droit. Écoutez une cohorte de professionnels noirs du droit à différents stades de leur carrière, qui vous parleront de leurs défis, de leurs réussites et des possibilités d'entrer dans ce secteur. Le programme se terminera par un portrait élogieux de Mme Cary par l'actrice et dramaturge Leslie McCurdy, qui présentera un extrait de sa pièce de théâtre. Le programme est idéal pour les élèves des écoles secondaires et les étudiants des établissements postsecondaires, les enseignants, les avocats et autres représentants du secteur juridique. Inscrivez-vous ici.

Pour trouver d'autres programmes et obtenir des ressources supplémentaires de la Fiducie du patrimoine ontarien permettant de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, consultez la page du Programme des événements spéciaux du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens.

À propos du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens est la propriété de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui en assure l'exploitation. Ce complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et l'oeuvre du révérend Josiah Henson et explore l'histoire du chemin de fer clandestin en Ontario. Le musée offre un espace pour discuter de l'héritage de l'esclavage et du racisme ainsi que de la poursuite constante de la justice sociale. Pour en savoir davantage, visitez la page suivante : https://www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/josiah-henson-museum/special-events-and-programming.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

