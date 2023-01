Investissement AGF renforce sa relation de service stratégique d'actifs avec CIBC Mellon





TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé qu'Investissement AGF Inc., une filiale de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF), a élargi son recours aux services de garde, de comptabilité et d'administration de fonds, de prêt de titres, de traitement et de règlement des opérations de change et de FNB proposés par CIBC Mellon pour la gamme de fonds d'Investissement AGF au Canada. AGF est une société de gestion d'actifs mondiale indépendante et diversifiée. Cet élargissement est une composante tactique de sa stratégie de marché, grâce à laquelle elle continue de peaufiner et d'améliorer son infrastructure afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.

Ce renouvellement s'appuie sur le partenariat de longue date entre AGF et CIBC Mellon, y compris l'annonce précédente concernant le mandat de la filiale de clients privés d'AGF, Gestion de placements Highstreet, de tirer parti des services de CIBC Mellon, et sur le passage d'une équipe de professionnels de l'administration de fonds d'AGF à CIBC Mellon.

« Les investisseurs institutionnels, et en particulier les gestionnaires d'actifs, reconnaissent le besoin de services performants qui les aident à composer avec les changements complexes apportés à leur stratégie d'entreprise, avec leurs approches de stratégies d'investissements et d'opérations », a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Grâce à ce renouvellement, nous sommes heureux de continuer à soutenir la croissance et le succès d'AGF pour de nombreuses années à venir. »

« L'engagement de CIBC Mellon envers l'excellence du service à la clientèle, les technologies novatrices et l'harmonisation organisationnelle avec notre stratégie de marché a grandement contribué à la prospérité de notre société », a déclaré Chris Jackson, chef de l'exploitation d'AGF. « Dans le contexte de marché changeant que nous connaissons, le partenariat avec les bonnes plateformes d'exploitation en impartition permet à nos équipes de concentrer leur temps et leur savoir-faire sur les domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact pour nos parties prenantes. »

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale, qui offre l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, par l'entremise de ses trois plateformes d'activités distinctes : Investissement AGF, Capital privé AGF et Patrimoine privé AGF.

AGF adopte une approche rigoureuse axée sur l'offre d'une expérience client exceptionnelle et l'intégration de pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d'investissement de la Société, qui s'appuient sur ses capacités fondamentales, quantitatives et d'investissement privé, s'étendent à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels, dont des caisses de retraite, des régimes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, compte des équipes responsables des opérations d'investissement et du service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Comptant plus de 40 milliards de dollars en actifs gérés et en actifs donnant droit à des commissions, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 30 septembre 2022, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 300 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon, dont les actifs sous garde et/ou sous administration se chiffraient à 42 200 milliards de dollars américains au 30 septembre 2022. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

