Brandt Tractor acquiert AGrowQuip





HAMILTON, Nouvelle-Zélande, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Brandt Tractor est heureux d'annoncer qu'il a réussi à acquérir les actifs d'AGrowQuip NZ Ltd, à compter du 30 janvier 2023. Cette transaction garantit l'accès à la plus vaste infrastructure de soutien de l'industrie pour les clients de toute l'île du Nord, en leur fournissant les produits, les pièces et le service dont ils ont besoin, où qu'ils opèrent, de Cape Reinga à Wellington.



« À l'avenir, nos clients peuvent s'attendre à des améliorations de service grâce à des investissements dans une flotte de camions de service sur place de premier ordre et à des mises à niveau des installations existantes », déclare Shaun Semple, PDG de Brandt. « Brandt s'engage pleinement à mettre en place une infrastructure de concessionnaires complète qui offre un soutien inégalé aux entreprises néo-zélandaises de construction, de foresterie et d'agriculture, chaque jour. »

Avec cette acquisition, Brandt possède et exploite 138 concessionnaires à travers la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Leur vaste expérience dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de la foresterie leur permet de fournir les produits de qualité et les services d'assistance les plus performants du secteur dont les propriétaires d'équipements néo-zélandais ont besoin pour développer leurs activités.

« Comme entreprise familiale depuis plus de 90 ans, l'objectif numéro un de Brandt est toujours les gens et nos clients », conclut Semple. « Qu'il s'agisse d'apprendre à connaître notre nouvelle équipe, d'aider nos clients à réussir ou de soutenir les communautés dans lesquelles ils vivent, nous sommes impatients d'approfondir nos racines sur l'île du Nord. »

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L'entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 180 sites en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et aux États-Unis.

