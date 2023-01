Émission Mémoires sur le Canal de l'Assemblée nationale - Une série à ne pas rater cet hiver!





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Après un retour en force l'automne dernier grâce à plusieurs nouveautés, dont une identité visuelle renouvelée, l'émission Mémoires revient sur les ondes du Canal de l'Assemblée nationale à compter du dimanche 5 février à 20 h!

Cet hiver, plusieurs ex-parlementaires se remémoreront des souvenirs de leur parcours en politique en compagnie de l'animatrice Pascale Navarro. Avec sensibilité et humour, ils et elles évoqueront des épisodes mémorables de leur carrière et de l'histoire du Québec.

Ne manquez pas les confidences de :

5 et 12 février : Serge Ménard, député de Laval-des-Rapides de 1993 à 2003

de 1993 à 2003 19 et 26 février : Jocelyne Caron , députée de Terrebonne de 1989 à 2007

, députée de de 1989 à 2007 5, 12, 19 et 26 mars : Benoît Pelletier, député de Chapleau de 1998-2008

de 1998-2008 2,9,16 et 23 avril : Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles de 1996 à 2006 et de 2008 à 2018

Le rendez-vous est lancé à compter du 5 février sur le Canal de l'Assemblée nationale, les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis à la même heure. Tous les épisodes seront aussi accessibles sur le site Web et à partir du compte YouTube de l'Assemblée nationale du Québec.

