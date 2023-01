Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - Plus de 1,8 M$ octroyé pour accroître la sécurité au Québec





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce que le gouvernement investit 1 875 000 $ en 2022-2023 pour appuyer 34 initiatives municipales. Celles-ci ont pour objectif commun d'améliorer le sentiment de sécurité de la population, une priorité du gouvernement, par la prévention de la criminalité. De ce montant, 500 000 $ par année proviennent du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires de Sécurité publique Canada. Les bénéficiaires pourront ainsi mettre en oeuvre ou poursuivre leurs actions visant à prévenir la délinquance dans des milieux jugés à risque dans leur communauté

« Nous sommes fiers d'investir dans plusieurs programmes de financement en prévention de la criminalité, car les besoins sont multiples et répandus à la grandeur du Québec. La prévention est assurément le meilleur outil pour réduire les crimes Avec le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, nous sommes heureux d'inciter les organisations municipales à s'inscrire dans une démarche d'amélioration de la sécurité des citoyens sur leur territoire en soutenant les initiatives les plus porteuses et adaptées à leurs réalités respectives. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité

Octrois par région - Année 2022-2023

Régions administratives Montants/région Nombre

d'initiatives/région Bas-Saint-Laurent 300 000 $ 5 Saguenay-Lac Saint-Jean 75 100 $ 2 Capitale-Nationale 150 000 $ 3 Mauricie 130 000 $ 2 Estrie 45 000 $ 1 Montréal 37 500 $ 1 Outaouais 24 000 $ 1 Gaspésie 85 000 $ 2 Chaudière-Appalaches 75 000 $ 1 Lanaudière 37 600 $ 1 Laurentides 375 000 $ 6 Montérégie 453 300 $ 8 Centre-du-Québec 37 500 $ 1 Centre international pour la prévention de la criminalité 50 000 $ -- TOTAL 1 875 000 $ 34

La présente subvention de 1 875 000 $ annoncée pour l'année 2022-2023 sera reconduite en 2023-2024.

Une somme de 1,375 M$ provient des crédits additionnels accordés au ministère de la Sécurité publique (MSP) en prévention de la criminalité et annoncés lors du discours du budget du 21 mars 2019, valide jusqu'en 2023-2024.

Une bonification de 500 000$ pour la durée du programme provient du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires de Sécurité publique Canada , comme annoncé le 4 août 2022.

, comme annoncé le 4 août 2022. Pour 2022-2023, les investissements du MSP en matière de prévention de la criminalité totalisent 30?M$, soit plus du double de l'année précédente. Ces sommes permettent la réalisation d'environ 325?projets, y compris des initiatives de concertation, de travail de rue, d'intervention et de formation.

Le soutien aux initiatives de prévention de la criminalité constitue une composante majeure de l'appui offert par le MSP à ses partenaires.

