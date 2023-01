Transport aérien régional - Le Parti Québécois réclame une véritable stratégie en transport aérien régional





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de transports, Joël Arseneau, constate comme de nombreux autres acteurs, la situation désastreuse du transport aérien et les performances décevantes du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR). Il exhorte le gouvernement à en prendre acte, mais lui tend la main pour développer une vraie stratégie pour améliorer le transport par avion dans les régions du Québec.

EN BREF

Le PQ exige du gouvernement qu'il prenne acte de l'état désastreux du transport aérien régional, des mauvaises performances du PAAR et demande qu'il revoie les fondements du programme?;

La ministre des Transports devrait immédiatement réunir le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux pour développer une vraie stratégie en transport aérien pour le Québec?;

Le PQ croit que le soutien à l'offre doit faire partie des axes clés pour relancer le transport aérien régional alors que la fiabilité des liaisons est mise mal et la confiance de la clientèle est au plus bas.

Déplorant que la situation du transport aérien en région se soit nettement détériorée au courant des derniers mois, le député péquiste Joël Arseneau constate que la mise en place du PAAR par le gouvernement n'a amélioré ni l'offre ni la demande dans la plupart des aéroports régionaux. «?C'était écrit dans le ciel, lance le député Arseneau. Il faut maintenant reprendre le travail alors que tout reste à faire pour établir enfin un modèle de dessertes régionales efficace, viable, fiable et abordable.?»

Le gouvernement doit prendre acte dès maintenant de la performance discutable du programme alors qu'à peine 20 % des billets à rabais ont trouvé preneur. «?Je demande à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault de revoir avec les intervenants du secteur les fondements du PAAR et je lui tends la main pour travailler ensemble à relancer durablement le transport aérien dans nos régions. D'autres modèles d'intervention existent et d'autres modèles d'affaires doivent être envisagés, nous avons besoin d'une vraie vision?qui colle à notre réalité?», souligne le député Joël Arseneau.

À l'instar de l'UMQ, le député Arseneau demande à la ministre des Transports de réunir d'urgence le Groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux, dont il fait d'ailleurs partie. «?Il y a des gestes concrets et urgents à poser pour soutenir, consolider ou rétablir certaines liaisons, estime le député, mais l'objectif primordial doit être le développement d'une véritable stratégie de transport aérien régional pour le Québec.?» Le groupe ne s'est pas rencontré depuis mars 2022.

Témoin direct de la défaillance du système actuel, l'élu des Îles-de-la-Madeleine rappelle que le PAAR ne visait qu'à soutenir la demande. «?Force est aujourd'hui de constater qu'il faut voir plus grand et de façon plus approfondie les enjeux du transport aérien et travailler sur l'offre de transport anémique, souvent perturbée, insuffisante et surtout insatisfaisante en regard des besoins aériens des Québécoises et des Québécois en région.?»

Selon le député Arseneau, les divers intervenants s'entendent sur le fait que les fréquences et les itinéraires sont insatisfaisants, alors que la fiabilité du service est compromise par une offre de transport déficiente. On le voit à Saguenay, à Mont-Joli, à Rouyn-Noranda, à Baie-Comeau et aux Îles, entre autres. L'offre de quelques milliers de billets à coût réduit en soi n'a pas changé le fait que les régions sont extrêmement mal desservies actuellement dans un marché caractérisé par un manque de concurrence, où les attentes et les besoins régionaux sont ignorés ou déçus. La situation catastrophique que nous vivons a un impact délétère sur les efforts de vitalisation de nos régions, les initiatives d'attraction et de rétention des familles et la main-d'oeuvre, et sur l'accès aux soins de santé, notamment. Il faut agir enfin?», a conclu le député Joël Arseneau.

