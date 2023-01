Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BLUE

ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse...

Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») annonce aujourd'hui certains résultats financiers annuels audités et présente les faits saillants des activités du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 septembre 2022....