Les premiers ministres des provinces et territoires accueillent favorablement le début des discussions avec le premier ministre fédéral sur le financement des soins de santé

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires anticipent avec beaucoup d'intérêt leur rencontre avec le premier ministre Trudeau le 7 février prochain visant à amorcer les discussions concernant un partenariat financier renouvelé pour les soins de santé. Alors qu'aucune proposition fédérale n'a encore été transmise aux premiers ministres des provinces et territoires, cette réunion marquera le début d'un dialogue direct entre les premiers ministres et des travaux requis en vue de réaliser les importants investissements et avancées concrètes que les Canadiens attendent depuis longtemps à l'égard de cette priorité de premier plan.

Les provinces et les territoires réalisent déjà des investissements significatifs en plus d'adopter des mesures pour innover et améliorer leurs systèmes de santé en fonction des besoins particuliers et des contextes propres à leurs gouvernements et à leurs citoyens respectifs. Ils s'attendent à ce que le gouvernement fédéral joue un rôle déterminant pour appuyer la mise en oeuvre d'améliorations concrètes et durables pour les Canadiens, et ce, en augmentant la part du financement des soins de santé qu'il assume par le biais du Transfert canadien en matière de santé pour la porter de 22 % à 35 %, et en maintenant par la suite cette proportion au fil du temps.

«?Les premiers ministres des provinces et des territoires demandent une rencontre avec le premier ministre Trudeau depuis maintenant plus de deux ans. Il s'agit donc d'une première étape reçue positivement, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération. Voilà ce à quoi les Canadiens s'attendent de leurs dirigeants. La viabilité de nos systèmes de santé exige un partenariat financier solide et prévisible avec le gouvernement fédéral, maintenant et à long terme. Les premiers ministres des provinces et des territoires sont impatients d'obtenir, dans les meilleurs délais, les propositions initiales et substantielles du gouvernement fédéral et d'amorcer des discussions constructives avec le premier ministre Trudeau.?»

Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation des soins de santé et sont imputables envers leurs citoyens à cet égard. Les premiers ministres des provinces et des territoires entendent collaborer pleinement tout en continuant de répondre aux défis auxquels sont confrontés leurs systèmes de santé respectifs.

