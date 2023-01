Campagne publicitaire sur la violence conjugale - Le contrôle, c'est de la violence conjugale. Pour que ça arrête, on doit tous intervenir.





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annonce le lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation contre la violence conjugale : « Le contrôle, c'est de la violence conjugale. Pour que ça arrête, on doit tous intervenir. »

Pour faire face à ce grave problème social, d'importantes sommes ont été investies par le gouvernement du Québec en matière de lutte contre la violence conjugale, notamment à travers les plans d'action en cours de mise en oeuvre ainsi que via la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, lancée en juin 2022. Cette stratégie prévoit des activités d'information et de sensibilisation, entre autres par le biais de la diffusion régulière de campagnes.

Avec sa nouvelle campagne, le gouvernement met en lumière le caractère inacceptable de la violence conjugale, peu importe sous quelles formes elle se présente. Cette campagne vise à attirer l'attention de l'entourage des victimes ou des auteurs de violence conjugale, afin de permettre une prise de conscience collective quant au rôle que nous avons toutes et tous à jouer pour changer la situation. Elle montre les stratagèmes utilisés par les auteurs de violence en vue d'avoir un contrôle sur leur victime ainsi que des exemples d'actions à poser par les proches des victimes pour leur venir en aide. De plus, des témoignages sont présentés pour conscientiser les hommes ayant des comportements violents afin de les inciter à demander de l'aide.

La campagne, s'échelonnant du 30 janvier au 26 mars 2023, inclura la rediffusion, à la télévision et sur le Web, d'un message de la campagne « La violence sous toutes ses formes ». Une nouvelle publicité radio, une vidéo ainsi que du contenu spécifique pour les médias sociaux seront également déployés.

Citation :

« La violence conjugale, qu'elle soit psychologique, physique ou verbale, ne doit pas être tolérée. Il est essentiel que nous sachions la déceler et soyons en mesure d'agir sécuritairement parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour enrayer cet enjeu social. J'ai confiance que cette campagne contribuera à sensibiliser, à aider et à faire évoluer les comportements. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très fier de cette nouvelle campagne de lutte contre la violence conjugale. Ce type de violence est tout à fait inacceptable dans notre société et nous devons la combattre par tous les moyens possibles. La sensibilisation est toujours une très bonne façon de le faire. Par ailleurs, je tiens à souligner les actions du ministère de la Sécurité publique dans ce combat, notamment le déploiement graduel des bracelets anti-rapprochement qui permettent de protéger les victimes ainsi que leurs enfants. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le dernier rapport sur les infractions contre la personne commises dans un contexte de violence conjugale, produit par le ministère de la Sécurité publique en 2022 et présentant les données pour 2020, révèle que la majorité des victimes d'infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal sont des femmes (75,8 %). Quant aux auteurs présumés identifiés par la police, 76,6 % sont de sexe masculin.





De 2019-2020 à 2020-2021, SOS violence conjugale a enregistré une augmentation de 7 000 appels, ce qui signifie que certaines journées, autour de 200 appels ont été faits à la ligne, comparativement à une moyenne quotidienne de 90 appels avant la pandémie.





La violence conjugale continue de faire des victimes chaque année. À titre d'exemple, en 2022, le Québec a été secoué par 20 homicides survenus en contexte de violence conjugale ou familiale : 14 femmes ont été assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint, ainsi que 6 enfants.





Pour visionner la publicité : Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. - YouTube

Ressources :

Vous croyez être victime, témoin ou auteur de violence conjugale? Contactez SOS violence conjugale pour de l'aide ou de l'information :

Vous êtes un homme et vous vous questionnez sur vos comportements envers votre partenaire? Contactez à coeur d'homme pour de l'aide ou de l'information :

418 660-7799, sans frais 1-877-660-7799

acoeurdhomme.com

