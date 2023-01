Services de portefeuille Counsel lance le Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC





TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Services de portefeuille Counsel inc. (« Counsel ») a annoncé le lancement du Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC (le « Fonds »), une solution de placement en dollars canadiens conçue pour offrir aux investisseurs un taux d'intérêt potentiellement plus élevé que celui d'un compte d'épargne ordinaire. À l'heure actuelle, le Fonds investit dans des dépôts en espèces, qui offrent un taux avantageux, soit un taux brut actuel de 4,75 %*, assujetti aux changements des taux d'intérêt en vigueur.

« Ce nouveau produit est conçu pour offrir aux investisseurs une solution de rechange intéressante aux comptes d'épargne traditionnels ou aux certificats de placement garantis (CPG)**, a déclaré Sam Febbraro, président et chef de la direction de Counsel. Le Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC offre davantage de flexibilité et un plus grand choix de stratégies de placement aux conseillers financiers lorsqu'ils recommandent des solutions à court terme à leurs clients en période de turbulence des marchés. »

Voici les avantages offerts par le Fonds aux investisseurs :

Protection contre les répercussions de la volatilité des marchés : puisqu'il s'agit d'un placement sans corrélation aux marchés boursiers ou obligataires, votre portefeuille sera à l'abri des répercussions cumulatives des baisses de marché.

: puisqu'il s'agit d'un placement sans corrélation aux marchés boursiers ou obligataires, votre portefeuille sera à l'abri des répercussions cumulatives des baisses de marché. Flexibilité et commodité : des fonds en espèces peuvent facilement être retirés en tout temps, et ce, sans restrictions de négociation à court terme ni engagements à long terme.

: des fonds en espèces peuvent facilement être retirés en tout temps, et ce, sans restrictions de négociation à court terme ni engagements à long terme. Bénéfices plus élevés pour les soldes de trésorerie : à l'heure actuelle, le Fonds investit dans des dépôts en espèces et offre un taux d'intérêt avantageux aux détenteurs de parts.

: à l'heure actuelle, le Fonds investit dans des dépôts en espèces et offre un taux d'intérêt avantageux aux détenteurs de parts. Faible risque : le Fonds est un placement à faible risque et offre des intérêts mensuels aux détenteurs de parts.

Le Fonds^ est disponible dès aujourd'hui, le 30 janvier 2023.

« Le Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC est un ajout important à notre gamme actuelle de solutions de placement, a indiqué Blair Setford, vice-président de la gestion de produits chez Counsel. Le Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC permet aux investisseurs d'obtenir des taux d'intérêt plus élevés à court terme pour leurs soldes de trésorerie. Une fois prêtes, les investisseurs auront la possibilité de retourner sur les marchés. »

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site www.ipcportfolios.ca/fr-ca.

* Les intérêts sont calculés au quotidien selon le solde total de clôture et sont versés tous les mois. Le taux d'intérêt effectif variera en fonction de la série. Les taux effectifs actuels sont de 4,47 % pour la série A et de 4,58 % pour les séries F, I et C.

** Contrairement aux fonds communs de placement, le rendement et le capital des CPG sont garantis.

^Le Fonds d'épargne à intérêt élevé IPC n'est pas assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).

À propos de Services de portefeuille Counsel Inc.

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. («?IPC Inc.?»). Avec 4,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 décembre 2022, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

