Ungerboeck dévoile une nouvelle identité de marque et annonce changer de nom pour devenir Momentus Technologies





Le leader technologique en matière de gestion d'espaces et d'événements rassemble ses prestations sous une seule marque pour fournir des solutions de bout en bout à la pointe de l'industrie.

ST. LOUIS, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ungerboeck, le leader mondial des logiciels de gestion d'espaces et d'événements, a annoncé aujourd'hui qu'il devient désormais Momentus Technologies (Momentus). Cette nouvelle marque témoigne de l'évolution de la société, qui unifie son organisation et ses logiciels verticaux derrière une vision commune afin de répondre aux besoins dynamiques de la filière de gestion d'espaces et d'événements.

La société se diversifie vers de nouveaux cas d'utilisation et fournit des solutions plus complètes, spécialement conçues pour les stades et arènes, les centres de congrès et d'exposition, les établissements d'enseignement supérieur, et des grandes entreprises, ainsi que les centres artistiques et culturels. Avec Momentus, les clients bénéficient désormais d'une gamme complète de solutions intelligentes axées sur les données et reposant sur une plateforme intuitive et puissante. Grâce aux trois décennies d'expérience incomparable de la société dans son secteur, à ses meilleures pratiques et à une clientèle de renom, la nouvelle marque clarifie la vision du groupe et rend la valeur explicite pour ses clients.

La nouvelle identité de marque s'inscrit dans le prolongement de l'investissement accéléré dans l'organisation et dans son équipe de direction, qui est enrichie par des décennies d'expérience collective mondiale dans le SaaS (logiciel en tant que service) et la technologie. Il s'agit notamment de Mike Besecker, directeur des ventes ; Mike Cameron, vice-président des ressources humaines et de la culture ; Tim Daniels, directeur financier ; Jenn Kiernan, vice-présidente exécutive des services professionnels et du support ; Steve Mackenzie, directeur de l'innovation et Laurie McGrath, directrice du marketing. Le PDG, Alex Alexandrov, est un cadre chevronné en matière de logiciels, qui a rejoint la société après avoir été directeur de l'exploitation, président de la région Amérique latine et membre du conseil d'administration chez SoftwareONE.

Le nouveau nom et la nouvelle image de marque de Momentus rappellent l'héritage d'Ungerboeck, tout en évoquant des grands événements significatifs. Ce changement représente une nouvelle étape pour la société : il procure un regain d'énergie et de passion à la filière événementielle tout en préservant et en développant sa mission au service du client.

Alex Alexandrov, PDG de Momentus, a déclaré : « Les événements en présentiel ont de nouveau le vent en poupe, et la création d'expériences positives et percutantes, au niveau physique comme virtuel, revêt une plus grande importance. Cette nouvelle identité est ancrée dans l'histoire, la technologie et les employés du groupe, trois facteurs clés qui ont fait de la société et de ses solutions ce qu'elles sont aujourd'hui. L'organisation continue de se projeter vers l'avenir, et la création d'une marque unificatrice forte est essentielle pour nos employés et pour fournir à nos clients les meilleures solutions au monde afin de permettre aux espaces événementiels de produire des moments extraordinaires. »

Laurie McGrath, directrice marketing chez Momentus, a déclaré : « Je suis incroyablement fière de cette nouvelle identité de marque et de son positionnement audacieux. Elle représente une vision planifiée de l'avenir de Momentus Technologies, et reflète la passion, l'expertise et l'engagement de nos collaborateurs et de nos clients. En réalité, notre objectif est de créer des moments extraordinaires, qu'il s'agisse de concerts, de conférences ou de tout autre évènement. Nous comprenons leurs besoins uniques, et cette marque témoigne clairement de notre engagement à y répondre. »

À propos de Momentus Technologies

Momentus Technologies est un fournisseur mondial de solutions de pointe de gestion d'espaces et d'événements qui donnent aux organisations les moyens de créer des moments extraordinaires. Avec plus de 50 000 utilisateurs dans plus de 50 pays, Momentus répond aux besoins des stades and arènes, des centres de congrès et d'exposition, des établissements d'enseignement supérieur, des grandes entreprises et des centres artistiques et culturels. Sa plateforme intuitive et puissante, ses solutions intelligentes axées sur les données et son expertise incomparable offrent aux clients une vue complète des opérations événementielles passées, présentes et futures afin d'augmenter la visibilité opérationnelle, d'optimiser l'efficacité et d'atteindre les objectifs commerciaux. Fondée en 1985, Momentus a son siège aux États-Unis. Les employés de la société travaillent dans le monde entier dans les bureaux Momentus et à distance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gomomentus.com.

