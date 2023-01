Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Près de 1,5 M$ à Saint-Roch-de-Richelieu pour une caserne de pompiers





SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, QC, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, que le gouvernement du Québec accorde, par le biais du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), une somme de 1 469 650 $ à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour la construction d'une caserne de pompiers.

La nouvelle caserne sera logée au sein d'un bâtiment récemment acquis par la Municipalité et situé sur la rue Principale. Des travaux d'agrandissement et d'aménagement y sont prévus.

À terme, la caserne de pompiers disposera d'une aire d'accueil, d'une salle multifonctionnelle, d'un espace pour la décontamination, d'un espace de séchage pour les habits et d'une salle pour les appareils respiratoires.

Citations :

« À titre de député, je me réjouis pour les gens de Saint-Roch-de-Richelieu. La nouvelle caserne offrira un lieu de travail pratique et sécuritaire, en plus de bonifier la qualité des services rendus à la population. Voilà un projet qui met en évidence l'apport précieux des contributions gouvernementales aux travaux d'infrastructures municipales. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Le développement de nos régions est au coeur des priorités de notre gouvernement. Le PRACIM nous permet de soutenir les municipalités qui veulent mettre à niveau leurs bâtiments. L'aide financière de près de 1,5 million de dollars annoncée aujourd'hui servira à la réalisation de travaux nécessaires au maintien du service de sécurité incendie de Saint-Roch-de-Richelieu et j'en suis très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le projet de caserne était attendu depuis longtemps par les citoyennes et citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu. Grâce à la subvention du PRACIM, nous allons nous doter d'une infrastructure moderne qui nous permettra de répondre efficacement aux appels. Cette nouvelle caserne est un bel exemple de la croissance considérable que vit notre municipalité et de son importance régionale dans une offre de qualité en matière de sécurité. »

Alain Chapdelaine, maire de Saint-Roch-de-Richelieu

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :