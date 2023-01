Placements Mackenzie lance la troisième édition de son concours annuel « Au sommet avec Mackenzie » visant les communautés de ski





Les communautés de ski du Canada sont invitées à s'investir dans le sport qu'elles aiment pour courir la chance de gagner 100 000 $ à consacrer à une initiative communautaire

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le retour d'Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »), un concours national qui vise à identifier une communauté de ski exceptionnelle qui, au Canada, illustre le mantra d'Au sommet : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir. »

Par une série de défis divertissants et captivants sur les médias sociaux, les communautés de ski canadiennes sont invitées à se mobiliser et à démontrer leur esprit sportif, pour ainsi courir la chance d'être reconnues comme étant la communauté de ski la plus investie du Canada.

Cette année, les enjeux sont encore plus importants et les prix encore plus intéressants. Pour la première fois, les Canadiens et Canadiennes pourront voter directement pour les trois meilleures équipes. L'équipe gagnante remportera la somme de 100 000 $ à investir dans un projet d'engagement communautaire - le double de la somme offerte les deux années précédentes - outre le droit de se vanter d'avoir remporté la « couronne » tant convoitée d'Au sommet. Par ailleurs, l'édition 2023 d'Au sommet offre un prix de 20 000 $ à l'équipe qui occupe la deuxième place, un prix de 10 000 $ à la troisième place et un prix de 2 500 $ à chacune des équipes finalistes qui occupent de la quatrième à la dixième place, pour soutenir des initiatives de leur collectivité locale. En plus de ces prix encore plus intéressants, le nom du sommet gagnant sera annoncé en direct sur CBC Sports Presents et CBC Gem le 1er avril.

« Au sommet est de retour et nous sommes extrêmement heureux de contribuer à la célébration de l'esprit des skieurs et skieuses qui, partout au pays, se mobilisent pour leurs communautés locales », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « L'appui de Mackenzie aux communautés de ski de notre pays ne date pas d'hier et nous sommes ravis de maintenir notre engagement envers le sport et ceux et celles qui le pratiquent, quel que soit leur niveau. »

Comment participer à l'aventure Au sommet avec Mackenzie :

Inscription : Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Les skieuses et skieurs sont invités à se rendre sur le site Web d'Au sommet afin d'inscrire une équipe communautaire et de désigner une cause locale qui bénéficiera du prix en argent, que ce soit pour se procurer de meilleurs équipements, améliorer l'accès ou encore bonifier les programmes ou les leçons. Vous trouverez tous les règlements du concours sur le site Web d'Au sommet. Nomination et rassemblement : Jusqu'au 8 mars, chaque sommet inscrit aura une ou plusieurs équipes qui collaboreront pour accumuler des points par le biais de défis sur les médias sociaux. Des photos ou des vidéos de leur équipe à l'oeuvre au sein de leur collectivité pourront être partagées. Toutes les activités doivent être effectuées de façon sécuritaire ainsi que dans le respect des restrictions locales et des protocoles instaurés par les gouvernements. Sélection des finalistes : Le 11 mars, les dix équipes en demi-finale seront annoncées. Du 11 mars au 22 mars, les Canadiens et Canadiennes pourront sélectionner les trois finalistes. Le 25 mars, les trois équipes finalistes seront annoncées (ainsi que les équipes qui se sont classées de la quatrième à la dixième place). Le jury composé de six personnes connues du grand public sélectionnera ensuite l'équipe gagnante parmi les trois finalistes, en fonction de la présentation de leur candidature, des points gagnés et de leur créativité. Annonce du sommet gagnant : Le 1er avril 2023, le nom de l'équipe Au sommet gagnante sera annoncé en direct sur CBC et CBC Gem durant CBC Sports Presents et cette équipe se verra attribuer le grand prix de 100 000 $ au profit de sa communauté de ski locale.

La saison dernière, les équipes représentant les centres Adanac Ski Hill (Sudbury, Ontario) et Kimberley Alpine Resort (Kimberley, Colombie-Britannique) se sont classées ex æquo au premier rang au concours Au sommet. Ces deux équipes ont affecté leur prix de 50 000 $ à l'amélioration des installations et de l'équipement, au profit de leurs communautés de ski locales.

Placements Mackenzie soutient fièrement le ski au Canada depuis plus de vingt ans et investit dans le développement des athlètes et para-athlètes, allant des jeunes amateurs et amatrices sur les pistes aux champions et championnes olympiques et de la Coupe du monde. Mackenzie soutient également les communautés de ski à l'échelle du Canada par le biais de ses partenariats avec Alpine Canada Alpin, Ski Québec Alpin, Alpine Ontario Alpin et le Temple de la renommée du ski canadien.

L'édition 2023 du concours Au sommet avec Mackenzie est maintenant lancée. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez le site https://fr.mackenzietoppeak.ca/.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 187 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils est d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

