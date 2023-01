/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre O'Regan tiendra un point de presse avec des dirigeants syndicaux et patronaux à la suite de la ratification de la Convention sur la violence et le harcèlement de l'Organisation internationale du travail (C-190)/





GATINEAU, QC, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., qui sera accompagné de la présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, et du président et chef de la direction de l'Association des employeurs des transports et communications de régie fédérale, Derrick Hynes, tiendra un point de presse par conférence téléphonique après la ratification officielle de la Convention sur la violence et le harcèlement de l'Organisation internationale du travail (C-190) à Genève, en Suisse. Cette convention est le tout premier traité international visant à mettre fin à la violence et au harcèlement en milieu de travail.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 30 janvier 2023



Heure : 11 h 30, HNE





Remarques pour les médias

Les représentants des médias pourront participer par conférence téléphonique.

Les représentants des médias qui souhaitent participer sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'EDSC ([email protected]) pour s'inscrire.

