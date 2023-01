Soutien pour les infrastructures culturelles - Une aide totale de plus de 6 M$ pour la sauvegarde des goélettes de Charlevoix

Soutien pour les infrastructures culturelles - Une aide totale de plus de 6 M$ pour la sauvegarde des go閘ettes de Charlevoix





QU葿EC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la r間ion de l'Abitibi-T閙iscamingue et de la r間ion de l'Outaouais, M.燤athieu燣acombe, annonce l'octroi de񁦦43500$ suppl閙entaires au Mus閑 maritime de Charlevoix pour les travaux de mise l'abri des go閘ettes Jean-Yvan, St-Andr et Marie Clarisse營I.

Cette aide financi鑢e s'ajoute aux 4746600$ d閖 annonc閟 en octobre2021, ce qui porte la contribution totale du minist鑢e de la Culture et des Communications 酄6190100$ pour le projet intitul Protection p閞enne des go閘ettes. Les travaux constituent une mise sous abri des 3爂o閘ettes: construction d'un abri commun pour la Jean-Yvan et la St-Andr ainsi que d'un abri ind閜endant pour la Marie-Clarisse營I.

Citations

珷L'aide annonc閑 aujourd'hui permettra d'assurer la protection de 3爂o閘ettes qui sont au coeur de la mise en valeur du chantier maritime, mais surtout la transmission de connaissances aux futures g閚閞ations. Ces bateaux sont des 閘閙ents incontournables de la collection du Mus閑 maritime et de pr閏ieux artefacts pour notre m閙oire collective. Parce que l'histoire des go閘ettes de bois et du cabotage sur le Saint-Laurent, riche et unique, c'est aussi celle de tout le Qu閎ec.牷

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la r間ion de l'Abitibi-T閙iscamingue et de la r間ion de l'Outaouais

珷Les 3爂o閘ettes du Mus閑 maritime de Charlevoix ont une valeur inestimable aux yeux des gens de Charlevoix. Elles sont des biens patrimoniaux qu'il nous fallait imp閞ativement pr閟erver. L'annonce d'aujourd'hui confirme maintenant qu'elles le seront. Le Mus閑 pourra ainsi continuer de les mettre en valeur et de nous raconter l'histoire de notre savoir-faire maritime gr鈉e elles.牷

Kariane Bourassa, d閜ut閑 de Charlevoix-C魌e-de-Beaupr et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

珷Cet appui exceptionnel d閙ontre avec force que nos gouvernements tiennent tout autant la protection de nos 3爌r閏ieuses go閘ettes, v閞itables tr閟ors nationaux, que les villageois de Saint-Joseph-de-la-Rive et les citoyens du Grand Charlevoix. Je les remercie et souligne l'aide de pr閏ieux donateurs du milieu maritime qui soutiennent la mission du Mus閑 depuis42燼ns.牷

Claude Lafleur, pr閟ident du Mus閑 maritime de Charlevoix

Programme Aide aux immobilisations

